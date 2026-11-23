ROM (dpa-AFX) - Zum Ende der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya ohne gemeinsame Abschlusserklärung schreibt die italienische Zeitung "La Repubblica" am Montag:

""Eine Klimabeschlussfassung, die keinerlei Bezug auf fossile Brennstoffe oder auf den Übergang zu ihrer Abschaffung nimmt, ist inakzeptabel." Den Schlussstein auf die COP31 legt im Plenum Darragh O'Brien, der irische Klimaminister: "Die EU lehnt diesen Text entschieden ab." Sein Land hat derzeit den Vorsitz im Rat der EU inne, und O'Brien übernimmt die Aufgabe, in deren Namen den Totengesang auf die 31. UN-Klimakonferenz anzustimmen.

Doch es waren viele, die dem Multilateralismus auf türkischem Boden das Grab geschaufelt haben. Angefangen bei den Gastgebern: Der Präsident der COP31, Murat Kurum, ein treuer Gefolgsmann (des türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogans, erwies sich der Aufgabe nicht gewachsen.

Dasselbe gilt für seinen australischen Amtskollegen Chris Bowen, der als Co-Präsident die Verhandlungen hätte leiten sollen. Stattdessen ließ er sie aus dem Ruder laufen und schließlich gegen die Wand fahren: Nach 15 Tagen Verhandlungen und einer dramatischen abschließenden Plenarsitzung wurde die "Cover Decision", das politische Grundsatzdokument der Konferenz, abgelehnt."/rme/DP/zb