NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD/Sachsen-Anhalt:

"In Sachsen-Anhalt peilt Landtagsvizepräsident Hans-Thomas Tillschneider erstaunlich offen eine Abkehr von der Wissenschaftsfreiheit an und empfiehlt die Hochschulpolitik der Nazis ab 1933. Es wird immer sichtbarer, wohin die AfD steuert: weg von der Demokratie, hin zu einer nationalistischen Autokratie. Und viele ihrer Wähler wollen das offensichtlich so."/yyzz/DP/he