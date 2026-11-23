RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Reiche/Spritpreisdeckel:

"Der Spritpreisdeckel tritt erst mit Jahreswechsel in Kraft. Doch CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche tut schon heute alles dafür, ihn nach allen Regeln der Kunst zu durchlöchern. Neuester Nadelstich: An Autobahntankstellen soll der Deckel nicht greifen. Der Spritpreisdeckel soll sich unter anderem an den Kosten für Pacht, Energie und Personal orientieren. Das Wirtschaftsministerium argumentiert: Die Betriebskosten an Autobahntankstellen sind so hoch, dass der Deckel gar nicht greifen würde, wenn man sie mit in die Berechnungen einbeziehen würde. Genau daran trägt die Politik aber eine gehörige Mitschuld. Schon während des Tankrabatts konnten die Mineralölkonzerne den Verdacht nicht wirklich entkräften, einen Teil der Entlastung für sich zu behalten. Nun kommt der Tankdeckel, doch dank der Wirtschaftsministerin mit so hohen Hürden und so vielen Ausnahmen, dass die Konzerne ihm mit großer Gelassenheit entgegensehen können. Das Nachsehen haben die Autofahrer."/yyzz/DP/he