STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die konservative schwedische Tageszeitung "Svenska Dagbladet" kommentiert am Montag die Situation im Krieg in der Ukraine:

"Dieser Krieg wäre wahrscheinlich längst vorbei, wenn es Trump nicht gäbe. Die Zwischenwahlen in den USA geben Anlass zur Hoffnung, doch es wird dauern, bis sich ihre Auswirkungen auf die Ukraine bemerkbar machen. Trumps Macht schwindet, aber auf die USA unter (Präsident Donald) Trump ist kein Verlass. Er hat (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin die Krim, den Donbass, Cherson und Saporischschja gegen vorteilhafte Deals angeboten - verpackt in zahlreiche Sicherheitsvereinbarungen, wie sie Russland schon früher gebrochen hat.

Putin geht es allerdings nicht um Vereinbarungen über weitere Gebietsgewinne oder eine geringfügige Verschiebung der Grenze. Putin glaubt, einen historischen Auftrag zur Wiederherstellung der russischen Imperialmacht zu haben. Um das zu erreichen, hat er sich selbst davon überzeugt, dass er die Ukraine als Nation auslöschen muss. Nach vier Jahren des Scheiterns steckt er in einem Krieg fest, den er niemals gewinnen kann, aber gewinnen muss, um an der Macht zu bleiben. (...)

Derzeit ist keine Seite in der Lage, den Krieg zu gewinnen. Doch mehrere koordinierte militärische, politische und wirtschaftliche Maßnahmen der Ukraine und ihrer Verbündeten könnten Putin dazu zwingen, aufzugeben und einen Frieden zu den Bedingungen der Ukraine zu akzeptieren."/wbj/DP/zb