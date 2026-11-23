BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat für seinen Hoffnungsträger Giredestrant (Markenname: Wilserdly) von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine wichtige Zulassung erhalten. Die Behörde erteilte die Zulassung des Medikaments zur alleinigen postoperativen Behandlung von erwachsenen Personen mit hormonrezeptorpositivem und HER2-negativem Brustkrebs.

Dabei handelt es sich um den häufigsten Brustkrebstyp, wie die FDA am Montag mitteilte. Das einmal täglich oral einzunehmende Medikament sei die erste neue Hormontherapie für Brustkrebs im Frühstadium seit über 20 Jahren. Die Zulassung umfasse Erwachsene mit dem genannten Brustkrebs im Stadium I, II oder III, bei denen nach einer Operation ein mittleres bis hohes Rückfallrisiko bestehe.

"Bei Patientinnen und Patienten mit hormonabhängigem Brustkrebs im Frühstadium besteht das Ziel nach einer Operation darin, ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhindern", wird Angelo de Claro, Direktor des Oncology Center of Excellence der FDA, zitiert. Die Behandlung habe in der randomisierten, multizentrischen Studie lidERA Breast Cancer gut abgeschnitten. Im Vergleich zur Standard-Hormontherapie habe Wilserdly das Risiko eines invasiven Brustkrebsrückfalls oder eines Todesfalls um 30 Prozent reduziert.

Die Studienergebnisse und die FDA-Zulassung zu Giredestrant stellen für Roche einen weiteren Meilenstein dar. Der Konzern selbst traut dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 3 Milliarden Franken zu, einige Analysten halten sogar zweistellige Milliardensummen für denkbar.

Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet./mk/yz/AWP/mis