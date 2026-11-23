(Neu: 5. Absatz zu Parlamentskreis Mittelstand)

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD ringen weiter um eine Lösung ihres Streits um die abschlagsfreie Frührente. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf versicherte in Berlin zum Thema Rente: "Uns muss da niemand treiben." Es solle der SPD auch niemand Blockade vorwerfen.

Der CDU-Politiker Pascal Reddig sagte dem Portal "T-Online", es gebe die Chance, die Altersvorsorge strukturell zu verbessern. "Deswegen fehlt mir das Verständnis für den wochenlangen Stillstand." Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, nicht nur zu beraten und öffentlich zu debattieren, "sondern endlich umzusetzen", so der Chef der Jungen Gruppe der Unionsfraktion. "Wir brauchen in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf für das Gesamtpaket, mit dem wir ins parlamentarische Verfahren können. So ist es zugesagt."

Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums bekräftigte, an dem Entwurf werde "unter Hochdruck" gearbeitet: "Wir sind wirklich dabei."

Was passiert mit der abschlagsfreien Frührente?

Klüssendorf versicherte, die Rente nach 45 Versicherungsjahren sei für die SPD "einer der wichtigsten Punkte jetzt in den Verhandlungen". "Gleichzeitig haben wir uns immer wieder kompromissbereit gezeigt, und natürlich wird es auch möglich sein, dort Lösungen zu entwickeln." Eine ersatzlose Streichung werde mit der SPD aber nicht zu machen sein.

Der in der Unionsfraktion einflussreiche Parlamentskreis Mittelstand bekräftigte hingegen in einem Beschlusspapier, das dpa vorlag, die Reform müsse entschlossen vorangebracht werden, insbesondere die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Die Einsparungen müssten genutzt werden, um den Einstieg in eine ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge zu finanzieren.

CSU-Chef Markus Söder hatte im ARD-"Bericht aus Berlin" gesagt: "Wir können ja auch über Übergangsfristen reden." Es gebe auch Ausnahmemöglichkeiten. "Das kann man alles diskutieren." Nur "ein grundsätzliches Nein" zu jeglicher Veränderung "wäre das falsche Signal". So habe er aber die SPD und Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) auch nicht verstanden. Söder nannte es aber wichtig, "dass wir einen Entwurf haben, über den wir dann reden und am Ende auch entscheiden können".

Schweitzer hatte Anfang des Monats mitgeteilt, die Arbeit am Entwurf sei "zu 95 Prozent abgeschlossen". Noch sei man in der Koalition "sehr stark im Dialog", um "sehr hart und auch kreativ" nach Lösungen zu suchen.

Klüssendorf: Abgeordnete in die Rente

Im Juni hatte die Regierung angekündigt, die Reformvorschläge der Rentenkommission vollständig umzusetzen - darunter auch die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren - die sogenannte Rente mit 63. Doch die SPD und Teile der CDU stemmen sich gegen deren Ende, während Befürworter einer großen Reform auch auf Umsetzung dieses Punktes beharren.

Klüssendorf bekräftigte, dass die Rente reformiert werden müsse, um spätestens Anfang der 2030er Jahre Kürzungen und höhere Beiträge zu verhindern. Für die SPD gehöre dazu auch, dass Abgeordnete künftig einzahlen. Er sei zuversichtlich, dass Union und SPD dies in einem dafür separat nötigen Gesetzesverfahren im gleichen Atemzug miteinander vereinbarten.

Minijobs und Altersteilzeit

Söder sagte über die Rentenreform: "Da geht es ja schon um sehr grundlegende Fragen der Lebensplanung für jeden Einzelnen. Darum wäre es schon wichtig, dass das gelingt." Er bekräftigte, dass für die CSU die Minijobs "sehr wichtig" seien. Die Rentenkommission hatte eine Abschaffung vorgeschlagen.

Ein weiterer offener Punkt ist eine vorgeschlagene Verschärfung der Altersteilzeit. Das Blockmodell soll abgeschafft, die Altersgrenze von 55 auf 58 Jahre angehoben werden. Beim Blockmodell wird die Altersteilzeit auf eine Hälfte in Vollzeit und eine mit Freistellung aufgeteilt. Schweitzer hatte sich für einen Erhalt ausgesprochen./bw/DP/mis