(Neu: Hintergrund, Anhörung, Begrüßung Huangs, Kongress-Ermittlungen)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Auf ein Nvidia -Beben folgt das nächste: Der Chip-Riese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst vor zehn Tagen abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze zurückgeholt. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Auf einen Schlag weggewischt waren damit Zweifel an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern - sowie Fragen dazu, was der Nvidia-Chef über illegale Chiplieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten wusste.

Der wirklich frappierende Teil der Wendung: Es ist niemand Geringeres als der US-Präsident, der sich eine entscheidende Rolle für die Rückkehr Huangs zuschreibt. Ohne ihn wäre das vermutlich nicht passiert, gab sich Donald Trump im Wirtschaftssender CNBC überzeugt. "Ich habe mit ihnen gesprochen. Und ich habe sie überzeugt." Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."

Der Nvidia-Verwaltungsrat habe beschlossen, "zu tun, was wir tun wollten", sagte Trump. Das Gremium habe verantwortungsvoll gehandelt, sagte Trump. "Ein anderer Verwaltungsrat hätte dagegen angekämpft - und wenn sie dagegen angekämpft hätten, wäre es ein Desaster, meiner Meinung nach."

Die Nvidia-Aktie legte nach der Ankündigung um gut 30 Prozent zu; der Börsenwert des Konzerns wuchs damit um fast eine Billion US-Dollar. Chips des Konzerns sind zu einer Schlüsseltechnologie für Training und Betrieb künstlicher Intelligenz geworden. Sorgen, Nvidia könnte ohne Huang weniger erfolgreich sein, ließen nach seinem Rücktritt nicht nur die Aktie des Unternehmens sinken, sondern belasteten auch den gesamten Markt. Die US-Konjunktur hängt zudem stark von Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz ab.

Huang ließ sich nach der Wiederernennung von Mitarbeitern im Nvidia-Hauptquartier feiern, wie in einem von CNBC gezeigten Video zu sehen war. Er bedankte sich für "zweite Chancen" und sagte: "Ich werde beim zweiten Mal ein besserer Chef sein."

Kehrtwende von Nvidia

Noch vor wenigen Tagen war Nvidia bemüht, einen Schlussstrich unter die Ära Jensen Huang zu ziehen. Interimschefin Colette Kress und Verwaltungsratschef Harvey Jones sagten beiden, Huang werde nicht zurückkehren. Jones etwa sagte, Huang sei nach Bekanntwerden von Verhalten zurückgetreten, das "mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war." Das Magazin "Wired" schrieb, es seien die eindeutigen Lügen Huangs an das Gremium über seine Affären gewesen, die das Vertrauensverhältnis zerstört hätten. US-Medien berichteten auch, Huang habe über Jahre systematisch Mitarbeiter beleidigt und erniedrigt.

Rücktritt nach Affären

Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Danach gab es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia wann über widerrechtliche Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben.

Trump sagte bei CNBC, er habe dem Verwaltungsrat Zusicherungen gegeben, dass es mit Blick auf Huang keine Bedenken mit Bezug auf die Nationale Sicherheit gebe. Auf die Frage zum Bericht der "New York Times", dass die aus China stammende Geliebte Huangs Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe, antwortete der Präsident: "Nun, wer ist nicht in Kontakt." Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Lieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump: "Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck."

Kampagne für Huang

Einige Brancheninsider und Verbündete hatten in den vergangenen Tagen für Huangs Rückkehr plädiert, vor allem mit dem Argument, er sei unersetzlich für Nvidia - und Nvidia sei unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft.

Huang war bis zu seinem Rücktritt der einzige Chef von Nvidia seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren und das Gesicht der Firma. Analysten pflegten zu sagen, "Nvidia ist Jensen und Jensen ist Nvidia". Medienberichten zufolge hatte Nvidia nie eine Nachfolgeregelung und die Führungsstruktur war voll auf Huang zugeschnitten: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Das machte Huang schwer zu ersetzen. Zugleich prahlte Huang oft damit, dass er viele Deals mit Geschäftspartnern per Handschlag abgeschlossen habe.

Untersuchung soll weitergehen

Die Untersuchung, die Nvidia nach Berichten über eine Affäre mit einer möglichen Spionin eingeleitet hatte, solle weitergehen, teilte der Verwaltungsrat mit. Huang kooperiere. Trumps entlastende Worte dürften aber darauf hinweisen, ihm dabei keine bösen Überraschungen drohen. Am 3. Dezember wird Huang sich allerdings Fragen im Bankenausschuss des US-Senats stellen müssen. Zunächst blieb unklar, ob der dabei unter Eid stehen wird.

Vom Kongress, wo die Demokraten im Januar die Mehrheit in beiden Kammern übernehmen werden, dürfte noch Stress für Huang kommen. Der wahrscheinliche nächste Sprecher des Abgeordnetenhauses, Hakeem Jeffries, kündigte eine "gründliche und weitreichende" Untersuchung an./so/DP/mis