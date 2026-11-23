PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze des KI-Chipriesen Nvidia hat am Montag die Börsen Europas beflügelt. Sie setzten am Nachmittag zu einer kleinen Erholungsrally an.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 2,23 Prozent auf 6.074,47 Punkt, nachdem der Eurozonen-Leitindex die vergangene Woche angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet hatte. Der Schweizer SMI gewann am Montag 1,12 Prozent auf 14.735,64 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,30 Prozent auf 10.480,82 Punkte hoch.

Der Nvidia-Verwaltungsrat vollzog zum Wochenstart eine Kehrtwende und holte Huang als Vorstandschef zurück. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und von US-Präsident Donald Trump. Scheinbar gibt es inzwischen keine Zweifel mehr an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern.

Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sieht in der 180-Grad-Wende eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld. Stratege Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets sprach nach dem heftigen Ausverkauf an den Börsen in den vergangenen Tagen von einem nun erfolgten "Vertrauensschub", wobei die Erleichterung "weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus" reiche.

Unter den Branchen setzte sich der Tech-Sektor mit Abstand an die Spitze der Gewinner an diesem Montag. Im EuroStoxx zählten Infineon mit plus 6,6 Prozent und ASML mit plus 8,9 Prozent zu den Favoriten. STMicro gewannen im französischen Cac 40 zudem 9,0 Prozent.

Unter den Einzelwerten rückte der Schweizer Tech-Konzern ABB in den Blick. Das Kursplus der Aktie an der SMI-Spitze von 4,6 Prozent war zwar ebenfalls vor allem den Nachrichten rund um Nvidia zu verdanken, dennoch gab auch Neuigkeiten vom Unternehmen selbst. Denn ABB übernimmt den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar. Der Konzern erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. RBC-Analyst Sebastian Kuenne sprach zwar von einer hoch erscheinenden Bewertung, dies relativiere sich aber mit Blick auf die angestrebten Synergien deutlich, schrieb er.

In London legte das Papier der Compass Group zu. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, plant der Anbieter von Catering und Betriebsgastronomie, seine Hauptnotierung von London nach New York zu verlagern.

Der Anteilsschein des Autozulieferers Valeo profitierte mit plus 5,7 Prozent von einer Hochstufung der Investmentbank Kepler Cheuvreux von "Reduce" auf "Hold". Konkurrent Forvia wurde unterdessen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, was der Aktie ein Plus von 10,5 Prozent bescherte.

Vodafone dagegen büßten nach einer Abstufung der Citigroup auf "Sell" 5,1 Prozent ein. Nach den jüngst angehobenen Synergiezielen und der erfolgten Veröffentlichung der Halbjahreszahlen gestalte sich der Nachrichtenfluss schwieriger, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith. Dabei verwies er auf das weiter unter Druck stehende Deutschlandgeschäft. Außerdem könnten die Bedingungen der neuen OXG-Partnerschaft mit Altice mittelfristig zu einer erheblichen Verschuldung führen./ck/mis