FRANKFURT (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs als Chef des KI-Chipgiganten Nvidia hat am Montag die Investoren in Begeisterung versetzt. Der deutsche Leitindex Dax stieg um 2,15 Prozent auf 25.337,27 Punkte, angetrieben vor allem von den Profiteuren Künstlicher Intelligenz. Technologieaktien schnellten teils prozentual zweistellig nach oben. Dem MDax verhalfen diese Kursgewinne zu einem Plus von 1,93 Prozent auf 29.296,26 Punkte.

Auf ein Nvidia -Beben folgt das nächste: Der Chip-Riese hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst vor wenigen Tagen abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze zurückgeholt. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Auf einen Schlag weggewischt waren damit Zweifel an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern.

"Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader. Die Anleger sähen wieder einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben.

Im Dax lagen mit Infineon , Siemens Energy und Hochtief drei Profiteure des zuletzt in arge Zweifel gezogenen KI-Booms vorn mit Kursgewinnen von 5,4 bis 6,9 Prozent. Bei Infineon half zusätzlich eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

Auch in der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax , setzten sich weitere Technologiewerte an die Spitze, mit teils noch deutlicheren Aufschlägen als im Dax . Die Kursgewinne von Siltronic , Aixtron , Suess Microtec und Jenoptik reichten von 7,2 bis zu 13,3 Prozent. Die Unternehmen gelten als direkte oder mittelbare Profiteure Künstlicher Intelligenz und deren technischer Voraussetzungen, vorwiegend in der Halbleiterindustrie.

Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang zeige, wie stark der KI-Börsenboom nach wie vor von ihm allein abhänge, merkte Analyst Sam North vom Broker Etoro an. Er verwies auf den Kurssprung der Nvidia-Aktie um ein Drittel nach oben. Dieser lege nahe, dass Anleger die Unsicherheit nach Huangs Abgang nun rasch wieder auspreisten.

Europaweit rückten angesichts dieser Nachrichtenlage die Technologiewerte vor. Der Sektorindex kletterte um 4,4 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 brachte es zum Handelsende auf ein Plus von 2,23 Prozent auf 6.074,47 Zähler.

Die Bayer-Aktien verloren 0,7 Prozent. Ein 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) schwerer Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Anleger nahmen jedoch erneut Kursgewinne mit.

Im MDax ging es für Nemetschek um 5,7 Prozent nach unten. Analyst Joseph George von JPMorgan drehte seine Empfehlung für die Aktien des Software-Entwicklers von "Overweight" komplett auf "Underweight"./bek/mis