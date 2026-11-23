NEW YORK (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.

Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die "New York Times" erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.

Der Dow Jones Industrial , in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7.237,17 Zähler.

Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.

Die Nvidia-Aktie beeindruckte mit einem gigantischen Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar. Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar. Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent.

Der Chip-Konzern holte an diesem Montag seinen Mitbegründer Jensen Huang als Präsident und Firmenchef zurück, nachdem er diesen erst vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef geschasst hatte. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden dennoch fortgesetzt.

Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Tech-Aktien im prozentual zweistelligen Bereich. Dazu zählten etwa Sandisk mit einem Plus von mehr als 10 Prozent oder auch Intel und Arm Holdings mit jeweils rund 16 Prozent. Micron stiegen um 16 Prozent, Nebius , CoreWeave und Astera Labs sogar um mehr als 20 Prozent.

Für Oracle ging es um etwas mehr als 12 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.

Das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach. Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.

Ein Übernahmeangebot ließ die Papiere der beiden Cybersicherheitsanbieter Zscaler und Crowdstrike in unterschiedliche Richtungen schnellen. Zscaler sprangen um knapp 18 Prozent auf etwas über 229 Dollar hoch, während Crowdstrike fast 9 Prozent einbüßten. Crowdstrike will Zscaler übernehmen. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit knapp 44 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen mit./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---