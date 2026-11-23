HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Ende der umstrittenen Sponsoringpartnerschaft mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steigt der Rüstungskonzern Rheinmetall bei den deutschen Rennrodlern, Bobpiloten und Skeletoni ein. Die neue Partnerschaft ab dieser Saison gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) bei der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung in Herzogenaurach bekannt. Der Vertrag läuft bis Olympia 2030.

Der Deal mit dem Düsseldorfer Unternehmen soll dem BSD mehr Geld in die Kassen spülen als die vorherige Kooperation mit dem einstigen Top-Partner BMW . Der Münchner Autobauer sei aufgrund eines Strategiewechsels im Konzern nach 16 Jahren ausgestiegen, sagte der BSD-Vorstandsvorsitzende und -Sportdirektor Thomas Schwab.

"Ein sehr interessantes Sponsoringpaket"

Zu den konkreten finanziellen Details machten Schwab und Rheinmetall-Sprecher Philipp Freiherr von Brandenstein keine Angaben. "Ein sehr interessantes Sponsoringpaket", nannte von Brandenstein die neue Verbindung, die auch eine Technologiepartnerschaft sei. "Das ist für uns ein ganz wichtiges Element, weil wir wollen eben wirklich mitmachen, wir wollen kooperieren und nicht nur Werbeflächen mieten", sagte er. So könne es eine Zusammenarbeit etwa bei Aerodynamik- oder 3D-Druck-Themen geben.

Man habe sich natürlich Gedanken über die Partnerschaft mit Rheinmetall gemacht, sagte Schwab. "Man kriegt es ja mit, was beim BVB passiert ist." Allerdings sei der Wintersport nicht mit dem Fußball und seinen Fanszenen zu vergleichen. Zudem sei das Thema Verteidigung in aller Munde. "Wir haben das auch mit dem einen oder anderen Athleten auch schon mal diskutiert und konnten die Dinge eigentlich ausräumen."

Es dürften alle beim BSD ihre Meinung äußern, ergänzte Schwab. "Ich habe auch Verständnis, wenn einer ein Problem damit hat." Es gehe eben auch um Kriegsführung. Allerdings müsse jedem, der klar denken könne, klar sein, "dass wir in Europa ohne Verteidigung nicht auskommen können", sagte Schwab mit Blick auf den von ihm angesprochenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

BVB-Partnerschaft endet im kommenden Sommer

Erst am Freitag vor einer Woche hatten Borussia Dortmund und Rheinmetall mitgeteilt, dass der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag nach dann drei Jahren nicht verlängert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Unternehmen sorgte von Beginn an für Widerstand in der BVB-Fanszene.

Die Entscheidung über das Ende der Partnerschaft sei einvernehmlich getroffen worden, hieß es. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, hatte der Verein eingeräumt. "Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden.

Weltcup-Auftakt am kommenden Wochenende

Unter dem Dach des BSD stehen neben den Bobpiloten um Lisa Buckwitz, Laura Nolte und Francesco Friedrich auch die Rennrodler wie Felix Loch und Max Langenhan sowie die Skeletonfahrer mit ihrem Cheftrainer Christian Baude.

Der Weltcup-Auftakt für Bob und Skeleton ist am kommenden Wochenende in Altenberg. Die Rennrodler starten in Winterberg ebenfalls mit einem Heimspiel in die Wintersaison./dj/DP/zb