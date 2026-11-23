BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Das Bundesumweltministerium will mehr Haushalten mit niedrigem Einkommen beim Stromsparen helfen und weitet die kostenlose Energieberatung aus. Einen Zuschuss von 200 Euro kann es künftig für den Kauf einer neuen Waschmaschine geben. Bislang ging es bei der Förderung um Kühlschränke.

Die Finanzierung des bundesweiten Stromspar-Checks sei von 2027 bis 2029 mit insgesamt 165 Millionen Euro gesichert, teilte das Ministerium mit. Ziel sei es, in den kommenden drei Jahren mehr als 100.000 weitere Haushalte mit niedrigen Einkommen mit kostenloser Beratung zum Strom- und Energiesparen zu unterstützen. Daher sollen zu den bestehenden 110 Standorten für den Stromspar-Check deutschlandweit zahlreiche weitere hinzukommen.

Minister: Gut fürs Klima und fürs Portemonnaie

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte am Nachmittag in Potsdam, "ich weiß, wie das ist, wenn man wenig Geld hat (...)". Man kaufe oft das billigste Gerät, das aber viel Strom verbrauche. Ein effizienteres Gerät sei auf lange Sicht günstiger, aber die Mehrkosten von etwa 200 bis 400 Euro könnten sich viele nicht leisten. Deshalb habe die Regierung das Programm stabilisiert und ausgeweitet. Der Stromspar-Check sei "gut fürs Klima, gut fürs Portemonnaie und letztendlich auch für den Stromverbrauch und damit auch für die Preise", sagte Schneider.

Er besuchte den derzeit einzigen und neu eröffneten Standort des Klimaschutzprojekts im Potsdamer Stadtteil Drewitz, wo viele Plattenbauten stehen. Der Stromspar-Check wird vom Deutschen Caritasverband und dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands umgesetzt. Seit 2008 haben nach Caritas-Angaben mehr als eine Million Menschen einen kostenlosen Stromspar-Check in Deutschland gemacht und im Durchschnitt rund 300 Euro Energiekosten im Jahr gespart.

Was fördert das Umweltministerium?

Ein Haushalt kann einen Gutschein über 200 Euro für den Kauf eines energieeffizienten Gerätes erhalten, etwa für Kühlschränke und Waschmaschinen. Außerdem erhalten die Betroffenen künftig unter anderem programmierbare Thermostatventile und Reparaturgutscheine. Damit können Haushaltsgeräte instand gesetzt werden, anstatt sie neu zu kaufen. Auch wassersparende Duschköpfe oder effiziente Leuchtmittel stellen die Berater kostenlos zur Verfügung.

Wie läuft ein Stromspar-Check ab?

Die Energiesparberatung findet direkt bei Besuchen in der Wohnung statt. Dabei wird der Energieverbrauch der Geräte gemessen. Die Berater erfassen auch die Kosten der Energieabrechnungen und geben dann Einspartipps.

Es können sich Bürger beraten lassen, die beispielsweise Grundsicherung beziehen. Haushalte mit wenig Einkommen oder staatlichen Transferleistungen können aber auch online prüfen, ob ihnen ein kostenloser Check zur Verfügung steht.

In Berlin, Brandenburg und Vorpommern sind bislang 50 Menschen als Stromspar-Checker zur Beratung im Einsatz, wie die Vorsitzende des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin, Ulrike Kostka, sagte. Viele von ihnen sind ehemalige Langzeitarbeitslose, die für diese Aufgabe qualifiziert wurden./mow/DP/mis