BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Der Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen während schwerer Luftangriffe auf die Ukraine beschäftigt die Nato und ihre Mitgliedsstaaten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnte Russland bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte vor weiteren Provokationen. Auch Rutte sah die Verantwortung für den Zwischenfall klar bei Moskau. Polen kündigte an, man werde den russischen Botschafter einbestellen.

Merz forderte, Russland müsse seine "gefährlichen Provokationen" sofort einstellen. "Polen kann dabei auf unsere volle Solidarität zählen. Und wäre es erforderlich, dann wird die Nato im Bündnisgebiet natürlich jeden Fuß Territorium verteidigen." Der Schutz der europäischen und der Nato-Außengrenzen müsse noch einmal verstärkt werden. Rutte sprach von einem gefährlichen Zwischenfall, der ganz klar von Russland ausgegangen sei. Aus Russland gibt es bislang keine Stellungnahme zum Absturz der Flugkörper in Polen.

Wadephul betont Verteidigungsbereitschaft

Bundesaußenminister Johann Wadephul unterstrich bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses. "Wir werden jeden Zentimeter unseres Nato-Gebiets entschlossen verteidigen", sagte der CDU-Politiker. An Kremlchef Wladimir Putin gewandt fügte Wadephul hinzu: "Täuschen Sie sich nicht: Wir sind zwar ein Verteidigungsbündnis, aber wir sind bereit, uns, unsere Länder und unser Bündnis zu verteidigen."

Am Freitag waren während massiver russischer Luftschläge auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein.

Selenskyj plädiert für Nato-Beitritt seines Landes

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Parlamentarischen Versammlung per Video zugeschaltet. Er forderte erneut die Aufnahme seines Landes in die Nato. Dies sei für die Sicherheit in Europa eine bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähnelten, sagte er. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine strikt ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte dazu, zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive - doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern. Zugleich betonte er: "Wer Mitglied der Nato werden kann - darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit."

Rutte: Bemühungen um Gespräche mit Russland sind gut

Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte. Er ergänzte: "Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche." Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen, und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. "Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen", sagte Rutte./hoe/DP/mis