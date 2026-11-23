DORTMUND (dpa-AFX) - Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung einer Pilotanlage haben den Elektrolyse-Spezialisten Thyssenkrupp Nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 noch stärker belastet als erwartet.

Vor Steuern und Zinsen (Ebit) sei in den zwölf Monaten bis Ende September ein Verlust von 136 Millionen Euro angefallen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter überraschend am Freitagabend in Dortmund mit. Damit konnte das Unternehmen die erst im August gesenkten, selbstgesteckten Ziele nicht erfüllen. Die Aktie rutschte ab.

Kurz nach Handelsbeginn am Montag rutschte das Papier um acht Prozent auf 6,57 Euro ab und markierte damit das tiefste Niveau seit dem Börsengang im Sommer 2023. Am Vormittag konnte die Aktie das Minus etwas reduzieren, lag aber immer noch fast sieben Prozent auf 6,66 Euro im Minus. Der Negativtrend setzte sich damit fort: Bereits am Freitag war die Aktie um sieben Prozent gefallen.

Das Unternehmen hatte zuletzt mit einem operativen Verlust von maximal 105 Millionen Euro gerechnet. 2024/25 hatte das Unternehmen noch einen operativen Gewinn von zwei Millionen Euro erzielt. Der Umsatz sei in den vergangenen zwölf Monaten um fast die Hälfte auf rund 450 Millionen Euro eingebrochen. Damit liegt der Erlös am unteren Ende der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 stellte Thyssenkrupp Nucera auf Basis des gestiegenen Auftragseingangs einen Umsatzanstieg in Aussicht. Das Volumen des Auftragseingangs sei im vergangenen Jahr um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro gestiegen. Damit lag der Wert wie beim Umsatz am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne.

Der freie Zahlungsmittelzufluss (FCF) sei im vergangenen Geschäftsjahr um fünf auf 16 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen will am 16. Dezember seinen detaillierten Quartalsbericht vorlegen.

Die vollständigen Details werden erforderlich sein, um die Stimmung zu stützen, merkte Citi-Analyst Martin Wilkie an. So könnten sich lieferantenseitige Mängel bei bestimmten Komponenten im Geschäft mit grünem Wasserstoff von Nucera im nächsten Jahr teilweise wieder umkehren. Der Geschäftsbereich sei entscheidend für das mittelfristige Wachstum.

Die Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp Nucera sank im bisherigen Jahresverlauf um rund ein Viertel auf 840 Millionen Euro. Das im MDax notierte Unternehmen Thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolyse-Spezialisten.

Der Konzern hatte die Tochter Anfang Juli 2023 zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. Thyssenkrupp Nucera war dort nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten.

Die Anteile der Mutter Thyssenkrupp gaben am Montag trotz der heftigen Verluste bei der Tochter nur leicht nach. Der Börsenwert des Industrie- und Stahlunternehmens zog in diesem Jahr um fast ein Viertel auf 6,4 Milliarden Euro an.

Gründe dafür sind die gute Entwicklung bei der Werftentochter TKMS , die vom Rüstungsboom profitiert, und eine Besserung im Stahlgeschäft. Zudem wurde Ende Oktober die Materialhandelssparte TK Accelis an die Börse gebracht. Die Umstrukturierung des Konzerns kommt bei den Investoren unter dem Strich gut an./lew/ag/zb