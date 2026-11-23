22. Nov (Reuters) - ⁠Ein russisches Kriegsschiff ist in einem libyschen Hafen mutmaßlich durch einen Drohnenangriff versenkt worden. Die vermutlich durch Drohnen verursachte Explosion habe sich auf dem Marinestützpunkt Bengasi ereignet, teilte die im Ostteil des gespaltenen Landes ansässige ‌Regierung mit. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer.

Die Regierung verurteilte den Vorfall als Verletzung ⁠der libyschen ⁠Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei. Stellungnahmen Russlands und der Ukraine lagen zunächst nicht vor.

Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich ‌bei dem Schiff um die russische Korvette "Merkury" handelt. ‌Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Schiff gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufbauten stieg Rauch ⁠empor. Auf dem Kai lagen zahlreiche Trümmer. Nach ostlibyschen Angaben hatte ‌das Schiff auf seinem Weg nach ⁠Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um zu tanken und Vorräte aufzunehmen.

Insidern zufolge wurde am Sonntag zudem vor der Küste von Bengasi ein Handelsschiff unter maltesischer Flagge von einem Drohnenboot getroffen. Die ‌libyschen Seestreitkräfte hätten die Besatzung ⁠des Schiffes gerettet, sagten die beiden ⁠Insider aus Militärkreisen der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem hätten libysche Marine- und Luftstreitkräfte am Sonntag vor der Küste von Bengasi mehr als 20 Drohnenboote abgefangen.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 haben ukrainische Streitkräfte wiederholt Drohnen und Raketen gegen russische Schiffe eingesetzt. Diese Angriffe erfolgten überwiegend im Schwarzen Meer, teilweise aber auch im Mittelmeer und in der Ostsee.

(Bericht von Ayman Al ⁠Warfali, Ahmed Elumami und Maria Laguna. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)