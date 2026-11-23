Moskau, 23. ⁠Nov (Reuters) - Russland will seine Ostsee-Exklave Kaliningrad mit zwei riesigen auf Eisenbahnzüge spezialisierten Fähren besser anbinden und so deren Versorgung sicherstellen. Dafür sollen 47 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 527 Millionen Euro, in den Bau investiert werden, wie Ministerpräsident Michail Mischustin am ‌Montag ankündigte. Kaliningrad liegt zwischen den EU- und Nato-Staaten Polen und Litauen und ist seit 2022 stark auf den Seeweg angewiesen. Damals reagierte die ⁠EU mit ⁠Sanktionen auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Litauen untersagte die Durchfuhr vieler Waren über sein Staatsgebiet, darunter auch Baumaterialien.

Mischustin begründete den jetzigen Schritt mit der besonderen geografischen Lage der Region und machte "unrechtmäßige Handlungen bestimmter Staaten" verantwortlich. Diese störten Lieferketten und versuchten, den Transport zu blockieren, was die Arbeit ‌der dort ansässigen Unternehmen erschwere. Die beiden Fähren ‌sollen 2030 in Betrieb gehen und zwischen dem Hafen Ust-Luga in der Region Leningrad und Baltijsk in Kaliningrad verkehren. Die Spezialschiffe sind dafür gebaut, komplette Züge über ⁠Gewässer zu transportieren. Das Geld für den Bau soll größtenteils aus dem Nationalen ‌Wohlfahrtsfonds kommen, einem Staatsfonds für finanzielle ⁠Reserven in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Die Ankündigung folgt auf einen Zwischenfall am Samstag, bei dem der russische Frachter "Sparta II" in der Ostsee von Drohnen getroffen wurde und in Brand geriet. Dem finnischen Militär zufolge handelte ‌es sich dabei wahrscheinlich um einen ⁠ukrainischen Angriff. Das getroffene Schiff hat ⁠Verbindungen zum russischen Militär und transportierte Fracht nach Kaliningrad. Russland hatte der Nato im September in einem informellen Dokument gedroht, im Falle eines Versuchs, Kaliningrad abzuriegeln, auch Atomwaffen einzusetzen.

Mehr als die Hälfte der Versorgung von Kaliningrad geht aktuell über den Seeweg. 2021 waren es nur acht Prozent. Derzeit verkehren rund 30 Schiffe, darunter vier Zugfähren, zwischen der Exklave und russischen Häfen an der Ostsee.

(Bericht von Darya Korsunskaya und Gleb Stolyarov, geschrieben ⁠von Christian Krämer und Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)