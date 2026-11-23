Frankfurt, ⁠23. Nov (Reuters) - Die Dax-Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp ein halbes Prozent höher bei ‌24.907,19 Punkten. In der vergangenen Woche hatte er mehr als sieben Prozent eingebüßt. "Spöttisch könnte man ⁠sagen, die ⁠Börsen haben die Black Week vorgezogen und die Aktienkurse deutlich reduziert", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Anleger griffen vor allem bei zuletzt angeschlagenen Technologieaktien zu. Die Titel ‌von Infineon, Aixtron und Suss ‌Microtec stiegen um rund zwei bis 2,5 Prozent. Chefanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank zeigte sich ⁠jedoch skeptisch. Dem Experten zufolge gab es nach ‌Kurskorrekturen seit Wochen keine ⁠neue Rally, sondern eine schwache Erholung und neue Tiefs. "Anleger, die der Strategie 'Buy The Dip' folgten, haben sich mehrmals die Finger verbrannt ‌und dürften auf ⁠der Hut sein."

Außerhalb des Technologiesektors ⁠legten die Aktien von Bayer um gut 2,5 Prozent zu. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hat einen Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar gebilligt. Damit will der Agrarchemie- und Pharmakonzern Klagen wegen seines Unkrautvernichters Roundup beilegen.

Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).