TRIPOLIS/BENGASI (dpa-AFX) - Die beiden verfeindeten Regierungen im Osten und Westen Libyens machen sich gegenseitig Vorwürfe nach den ukrainischen Angriffen auf russische Schiffe im Mittelmeer. Die West-Regierung wolle den Vorfall "politisch ausschlachten", erklärte Osama Hammad, den das Parlament im Osten zum Ministerpräsidenten ernannt hat. Er sprach von "Unterstellungen und versteckten Vorwürfen" der West-Regierung mit Sitz in Tripolis.

Die West-Regierung von Abdel Hamid Dbaiba erklärte nach den ukrainischen Angriffen am Sonntag, wer "unrechtmäßige ausländische Kräfte beherbergt" und diese auf staatliche libysche Einrichtungen zugreifen lasse, "öffne die Tür dafür, dass äußere Konflikte sich im Land ausbreiten". Die Erklärung war eine Anspielung auf die Haftar-Familie, die faktisch den Osten Libyens kontrolliert, und auf ihre Verbindungen zu Russland.

Diese Verbindungen reichen Jahre zurück. Schon 2018 wurden Hunderte Söldner der privaten russischen Firma Wagner nach Libyen geschickt, um dort General Chalifa Haftar und seine sogenannte Libysche Nationalarmee (LNA) zu unterstützen. Nachfolger der Wagner-Gruppe ist das sogenannte Afrika-Korps, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Moskau hat die Beziehungen zu Haftar laut Experten schon lang ausgebaut und Libyen in einen Knotenpunkt für russische Aktivitäten in Afrika verwandelt.

Die Ost-Regierung erklärte nach dem Angriff, die angegriffene russische Korvette habe in Bengasi lediglich angelegt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen.

Ukrainische Spezialeinheiten in Misrata

Die Haftar-Familie kontrolliert militärisch, politisch und wirtschaftlich faktisch den Osten des Landes und weitere Gebiete im Süden. Chalifa Haftars Sohn Saddam ist als möglicher Präsidentschaftskandidat für Libyen im Gespräch.

Die West-Regierung von Dbaiba ist anders als die Ost-Regierung von den Vereinten Nationen anerkannt und soll auch mit der Ukraine zusammenarbeiten. So sind in der westlichen Küstenstadt Misrata ukrainische Spezialeinheiten im Einsatz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus libyschen Sicherheitskreisen erfuhr. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Angriffe auf russische Schiffe von diesen Einheiten koordiniert wurden, hieß es. Örtlichen Berichten zufolge sollen solche Spezialeinheiten auch in Nähe der Hauptstadt Tripolis im Einsatz sein.

Die Ukraine hat am Sonntag nach eigenen Angaben mindestens zwei russische Schiffe im Mittelmeer mit Seedrohnen angegriffen, darunter eine russische Korvette und einen Frachter. Das Kriegsschiff "Merkury" wurde nach ukrainischen Angaben versenkt. Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden./jot/DP/stk