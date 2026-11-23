Es ist Black Week bei onvista. Das bedeutet: Als Neukunde kannst du dir für kurze Zeit alle onvista Abo-Angebote 50 Prozent rabattiert sichern. Gib einfach bei der Bestellung im Web den Rabatt-Code "blackweek2026" an und profitiere bis zu ein Jahr.

Was hat es mit der Black-Week-Aktion auf sich?

Vom 23. November bis 29. November ist Black Week bei onvista. Du hast in dieser Zeit die Chance, dir onvista Abos zur Hälfte des regulären Preises zu sichern.

Welche onvista Abos bekomme ich vergünstigt?

Der Black-Week-Rabatt für Neukunden gilt für alle Abo-Angebote von onvista. Das sind:

onvista Pur: Mit onvista Pur kannst du onvista nutzen, ohne dass dir Bannerwerbung ausgespielt wird oder dein Surfverhalten zu Werbezwecken getrackt wird. Außerdem erhältst du Zugriff auf Xetra-Echtzeitkurse der Deutschen Börse für die großen Dax-Indizes (Dax, MDax, TecDax) sowie für ETFs und ETPs, die auf Xetra gehandelt werden. onvista Plus: In ovista Plus hast du alle Vorteile von Pur und kannst zusätzlich alle Plus-Artikel der onvista-Redaktion (inklusive des zweiwöchentlichen Chartzeit Marktberichts von Martin Goersch) lesen. Eine Beispielausgabe des Chartzeit Marktberichts findest du hier. Dazu erhältst du mit onvista Plus Zugriff auf Live-Kurse der deutschen Leitbörse Xetra für Aktien. onvista Pro: Mit diesem Abo kannst du zusätzlich zu den Vorteilen des Plus-Abos auch das Xetra-Orderbuch mit den zehn aktuellsten Geld- und Briefkursen in Echtzeit einsehen. Außerdem enthalten sind die Echtzeit-Kurse der Börse Frankfurt.

Und das Beste: Der Rabatt von 50 Prozent gilt sowohl für Monats- als auch für die gegenüber dem Monatsabo bereits vergünstigten Jahresabos.

Unsere beliebtesten Plus-Artikel aus diesem Jahr:

Plus Exklusive Auswertung von Dax und MDax Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot 13.04.2026 · 12:37 Uhr · onvista

Was muss ich tun, um als Neukunde den Rabatt zu erhalten?

Wenn du bei deiner Abo-Bestellung auf der onvista Website den Gutschein-Code "blackweek2026" angibst, bekommst du automatisch deinen Black-Week-Rabatt.

Auch in den Android- und iOS-Apps von onvista kannst du entweder ein rabattiertes Monatsabo abschließen oder dir das Jahresabo 50 Prozent günstiger sichern.

Für welchen Zeitraum gilt der Rabatt?

Der Rabatt gilt für ein Jahr. Das bedeutet: Kaufst du ein Jahresabo, kannst du es ein Jahr lang zum halben Preis nutzen. Danach wird es, wenn du nicht kündigst, auf den regulären Preis umgestellt.

Bei Monatsabos ist die Laufzeit des Rabatts ebenfalls ein Jahr. Du erhältst also zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt auf den Monats-Abopreis. Auch hier gilt: Nach Ablauf des Jahres wird dein rabattiertes Abo auf ein reguläres Abo umgestellt.

Kann ich den Rabatt auch bekommen, wenn ich schon ein Abo habe?

Ja, und zwar dann, wenn du ein bestehendes Abo upgradest. Wenn du beispielsweise schon Pur hast, kannst du auf Plus hochstufen und dabei vom Rabatt profitieren. Du würdest dann statt des regulären Preises für Pur (4,90 Euro im Monat) ein Jahr lang 50 Rabatt auf den Preis für Plus (14,90 Euro im Monat) bekommen.