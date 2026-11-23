KI und Zukunft der Industrie

Berlin (dpa) - Siemens-Chef Roland Busch warnt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX vor Europas Regulierung - und staunt über Chinas Innovationstempo.

Herr Busch, welche KI verwenden Sie persönlich am häufigsten?

Claude Code und Gemini - natürlich in Versionen, bei denen unsere Daten geschützt sind. Ich nutze sie regelmäßig für Analysen, aber auch Agenten für strategische Themen - beispielsweise wie es mit unserem Transformations-Programm One Tech Company weitergehen soll. Es ist erstaunlich, was da rauskommt.

Was hat die KI Erstaunliches ausgespuckt?

Lassen Sie das mein Geheimnis bleiben. Aber ein kleines Beispiel: Die KI hat vorgeschlagen, den Transformationsprozess mit einem regionalen Austauschprogramm für unsere Mitarbeiter zu untermauern. Das ist absolut sinnvoll, um die Integration voranzubringen.

Haben Deutschland und Europa noch eine Chance gegen China und die USA, KI-Weltmeister zu werden?

Unsere Jahrhundertchance ist industrielle KI. Dafür braucht man Daten und tiefes spezifisches Wissen zum jeweiligen Bereich der Industrie. Und die Fähigkeit, eine Technologie, die bei gleicher Eingabe unterschiedliche Ergebnisse erzeugen kann, in ein industrielles Umfeld zu bringen, wo sie vorhersagbar Aufgaben löst. Das ist sehr kompliziert. Aber das ist die Chance, die wir haben. Wir kennen die Hardware, wir haben das Wissen, wir haben extrem starke Ökosysteme und wir haben die Daten. Darauf sollten wir alle Ressourcen konzentrieren. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir anfangen, andere Abhängigkeiten zu reduzieren.

Wo soll Geld dafür herkommen?

Für die Entwicklung der industriellen KI braucht man nicht wahnsinnig viel an Förderung. Das werden die deutschen Unternehmen selbst machen und die Daten einsetzen, die sie ohnehin haben.

Warum sollte es diesmal gelingen, dass Deutschland sich an die digitale Weltspitze setzt?

Weil mittlerweile jeder sieht, mit welcher Geschwindigkeit in China jetzt genuine Innovation betrieben wird, statt andere zu kopieren. Auch in Bereichen, von denen wir geglaubt haben, da sind wir nicht angreifbar. Damit ist aber auch die Erkenntnis gereift: Das ist jetzt das Endspiel und wir müssen etwas unternehmen. Daraus entsteht bei den Firmen die Bereitschaft, sich zu verändern und zu investieren - weil es so nicht weitergeht. Noch geht das nicht schnell genug, aber es baut sich in meiner Beobachtung Momentum auf.

Was bremst uns noch?

Überregulierung ist nach wie vor das größte Hemmnis, besonders auf europäischer Ebene. Und wir haben als Gesellschaft die Spur verloren, Technologie wertzuschätzen. Wenn ich nach China gehe, fragen die Leute neugierig: «Was gibt es Neues?» Bei uns kommt erst mal die Sorge: «Das kostet jetzt Arbeitsplätze und was kann die Technologie noch alles anrichten?»

Was hilft dagegen?

Wir müssen die Vorteile von KI stärker herausstellen. Zum Beispiel die Chance, mit KI Krankheiten zu eliminieren, von den man nie geglaubt hat, dass man sie besiegen kann. Und in Sachen Regulierung brauchen wir von der EU eine grundlegende Korrektur beim Thema Daten. Konkret: um industrielle KI und Innovation zu stärken, brauchen wir die Nutzung von Produktdaten durch den Hersteller der Produkte und einen wirksamen Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Außerdem würde es helfen, einen wirklich einheitlichen europäischen Markt zu schaffen. Wenn ich heute eine neue Technologie oder Plattform auf den Markt bringe, muss ich das in 27 Ländern mit unterschiedlichen Gesetzen und Vorgaben einhalten.

Darüber diskutieren wir seit Jahren. Wie könnte es gelöst werden?

Ein Hoffnungsschimmer ist hier das Konzept «Verstärkte Zusammenarbeit». Dabei können sich Staaten - es müssen mindestens neun sein - auf Regelungen verständigen, eine Koalition der Willigen bilden und vorangehen, ohne sich mit allen Mitgliedern einigen zu müssen. Und die anderen können dann mitmachen oder auch nicht.

Auch die Bundesregierung will aus Deutschland eine KI-Nation machen. Was erwarten Sie von ihr kurzfristig?

Alle Themen, damit Deutschland Weltmarktführer für industrielle KI werden kann, sind bekannt: Reform des Arbeits- und Energiemarktes, schnellere Prozesse, Digitalisierung, Aus- und Weiterbildung. Das muss man konsequent und schnell umsetzen - und den Menschen erklären, warum man es tut. Denn ich glaube, viele haben inzwischen verstanden, dass es so nicht weitergeht. Aber das ist das Problem - einfach mal umsetzen und machen. Das sieht man beim Rentenpaket: Wir haben einen Vorschlag von der Rentenkommission, der als Gesamtkunstwerk bezeichnet wird. Aber statt ihn einfach als Ganzes umzusetzen, diskutieren wir ihn bis zur Unkenntlichkeit. So geht es nicht.

Es gibt wachsende Sorgen, dass wir kurz vor einer von KI ausgelösten Finanzkrise stehen. Wie sehen Sie das?

Große Betreiber von Rechenzentren wie Nvidia oder Microsoft zahlen diese Investitionen aus dem Cashflow. Die sind nicht besonders stark fremdfinanziert. Sie machen rund 60 Prozent der Industrie aus. Die restlichen 40 Prozent sind eher fremdfinanziert. Da kann eine Korrektur kommen - aber meiner Einschätzung nach keine Krise.

Reagieren die Pessimisten also über?

KI ist die größte Wette in der Geschichte der Menschheit. Da wird Geld reingepumpt ohne Ende. Wir wissen, KI hat einen Wert. Aber was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden? Was ist dann mit den Preisen und den Bewertungen der amerikanischen großen Firmen? Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben.

Der Chip-Konzern Nvidia steckt durch den Abgang seines Chefs Jensen Huang in der Krise. Trifft das Siemens?

Nein. Es ist eine Partnerschaft zwischen Firmen, an der viele Menschen auf beiden Seiten arbeiten. Wir haben fünf verschiedene strategische Projekte, die laufen einfach weiter.

Es gibt in den USA eine Initiative aus Investoren und Tech-Managern, die Huang wieder als Chef sehen wollen. Wurden Sie als wichtiger Nvidia-Partner dafür auch angefragt?

Nein. Und das ist auch Sache des Aufsichtsrates von Nvidia.

Sie wollen Siemens in die Liga der Top-30-Unternehmen weltweit führen. Das käme etwa einer Verdoppelung der Börsenbewertung auf rund 400 Milliarden Euro gleich. Wie viel Arbeit haben Sie noch vor sich, um dahin zu gelangen?

Ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial. Weil wir eine einzigartige Position haben, industrielle KI wirklich zum Leben zu bringen. Knacken wir 400 Milliarden in den nächsten drei, fünf Jahren? Wahrscheinlich nicht.

Das müsste also ihr Nachfolger erreichen, wenn ihr Vertrag 2030 endet?

Ich versuche natürlich, wirklich schnell da hinzukommen. Aber ich werde auch keinen Blödsinn machen, um das zu erreichen. Aber da geht es nicht um mich und um einen Zeitpunkt.

Soll das Wachstum organisch erfolgen oder wollen Sie auch weiter zukaufen?

In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu. Und wir versuchen auch weiter, Firmen zu kaufen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter.

Auch in der Größenordnung wie früher mit Übernahmen von mehreren Milliarden?

Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um 10 Milliarden geht. Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Mittel auch für sehr, sehr große Übernahmen. Aber je größer, desto risikoreicher. Wir müssen sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben.

Stand jetzt sieht es nicht so aus, als würde ihre Nachfolgerin eine Frau. Warum nicht?

Wir haben in Führungspositionen einen zunehmend höheren Anteil an exzellenten weiblichen Talenten. Und wenn da eine Frau dabei ist, die das Potenzial hat und dann auch aufsteigen kann, würde ich das natürlich begrüßen.