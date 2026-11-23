München, 22. Nov (Reuters) - ⁠In einem Hauptstreitpunkt bei der geplanten Rentenreform kommen Annäherungssignale aus CSU und SPD. CSU-Chef Markus Söder deutete am Sonntag eine Kompromisslinie hinsichtlich der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren an. "Die Rente mit 63 muss reduziert werden", sagte Söder bei der Landesversammlung der bayerischen Jungen Union (JU) in Berchtesgaden machte damit ‌deutlich, dass die CSU nicht auf Maximalforderungen beharre. Die SPD will die bisherige Regelung beibehalten. Die Union würde die Rente mit 63 aus Kostengründen am liebsten abschaffen.

Die SPD-Rentenpolitikerin Annika Klose ⁠begrüßte Söders ⁠Äußerung. "Das kann Teil einer Lösung sein", sagte die zum linken SPD-Flügel gerechnete Abgeordnete am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Im Moment sehe ich aber noch nicht, dass es einen fertigen Kompromiss gibt", schränkte Klose ein. Über den größten Teil der Rentenreform bestehe alllerdings bereits Einigkeit. "Es sind zwei, drei Knackpunkte, die man, glaube ich, ehrlich gesagt, auch lösen könnte."

Söder ging darauf in ‌derselben Sendung ein. "Wir können ja auch über Übergangsfristen reden", sagte ‌Söder. "Es gibt auch Ausnahmemöglichkeiten" - etwa für Beschäftigte mit körperlich sehr schweren Arbeiten. "Nur ein grundsätzliches Nein, 'es darf sich gar nichts ändern und bewegen', glaube ich, wäre das falsche Signal. So habe ich aber die ⁠SPD und auch den neuen Arbeitsminister nicht verstanden", sagte Söder mit Blick auf Ressortchef Alexander Schweitzer (SPD).

SPD-Fraktionschef ‌Matthias Miersch hatte Mitte November erklärt, er rechne ⁠noch in diesem Jahr mit einem Kabinettsbeschluss zur Rentenreform. Er gehe davon aus, dass Schweitzer den Entwurf dementsprechend bald fertigstelle, hatte Miersch gesagt. "Wir brauchen jetzt Entscheidungen, am besten noch in diesem Jahr", sagte Söder am Sonntag in Berchtesgaden. Dem stimmte Klose in ‌der ARD zu: "Vor Weihnachten würde ich dann ⁠auch für eine gute Idee halten."

STREITTHEMA KALTE PROGRESSION

In ⁠der Debatte über die Einkommensteuer beharrte Söder auf Maßnahmen gegen die kalte Progression. Er räumte ein, dass dies nicht nur ein Konflikt in der Koalition im Bund ist, sondern auch zwischen den Bundesländern, weil bei einer Entlastung der Steuerzahler beiden Ebenen Einnahmen entgehen. "Ich hätte mir noch gewünscht, dass wir die kalte Progression, die für den Bundeshaushalt einen kleinen Betrag ausmacht, dass wir das auch noch verabschiedet hätten", sagte Söder der ARD mit Blick auf den jüngsten Koalitionsausschuss. "Ich glaube, das ist eher schwieriger bei den Ländern." Der "Bild am Sonntag" ⁠hatte Söder gesagt: "Bayern ist bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten."

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)