Düsseldorf, ⁠23. Nov (Reuters) - Die Stahlindustrie in Deutschland tritt nach der Erholungsphase im ersten Halbjahr wieder auf die Bremse. Im Oktober sei die ‌Rohstahlproduktion in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund zehn Prozent auf 2,8 ⁠Millionen ⁠Tonnen gesunken, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Montag mit. Damit habe sich die im Sommer begonnene Abschwächung zu Beginn des vierten Quartals fortgesetzt. Hochgerechnet auf das ‌Gesamtjahr 2026 ergebe sich ‌auf Basis der Monate Januar bis Oktober eine Rohstahlerzeugung von 35,2 Millionen Tonnen. Das ⁠wäre ein Plus von knapp drei Prozent ‌gegenüber dem Vorjahr. Zum ⁠Ende des ersten Halbjahres habe die entsprechende Hochrechnung noch bei 37,3 Millionen Tonnen gelegen. "Die zwischenzeitlich erkennbare Erholung hat ‌damit deutlich ⁠an Dynamik verloren."

Die Schwerindustrie mit ⁠Playern wie Thyssenkrupp Steel Europe und Salzgitter steht seit Jahren unter Druck. Der Branche machen unter anderem Überkapazitäten, hohe Energiepreise und Billigimporte aus Fernost zu schaffen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)