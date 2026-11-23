Seoul, 23. ⁠Nov (Reuters) - Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat am Montag eine überraschende Kabinettsumbildung vorgestellt und drei sicherheitspolitische Schlüsselposten neu vergeben. Er nominierte angesichts von Forderungen nach ‌einer Stärkung des Bündnisses mit den USA eine neue Geheimdienstspitze sowie neue Minister für Äußeres und Vereinigung. ⁠Die frühere ⁠Justizministerin Kang Kum Sil soll neue Direktorin des Nationalen Geheimdienstes (NIS) werden und wäre damit die erste Frau an der Spitze des Dienstes.

Lee nominierte zudem den Karrierediplomaten und derzeitigen stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater Lim ‌Woong Soon als neuen Außenminister. Der ‌ehemalige Parlamentsabgeordnete Hong Ik Pyo soll als Vereinigungsminister für die Beziehungen Seouls zu Nordkorea zuständig sein. Die ⁠drei stehen im Fall ihrer Ernennung vor der Aufgabe, ‌das Bündnis mit dem ⁠wichtigsten Sicherheitspartner USA zu festigen und die Beziehungen zum atomar bewaffneten Nordkorea angesichts schwelender Spannungen zwischen den Nachbarn zu verbessern.

"Lee scheint zu versuchen, ‌durch die Umbildung einen ⁠Durchbruch in den Beziehungen zu ⁠den USA zu erzielen", sagte Song Seong Jong, ehemaliger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und heutiger Professor an der Universität Daejeon. Es sei sinnvoll, einen neuen Ansatz zu verfolgen, erklärte Song weiter. Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Seoul und Washington sind wegen Streitigkeiten über den Umgang mit Nordkorea ⁠belastet.

(Bericht von Heejin Kim, Kyu-seok Shim, Jack KimBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)