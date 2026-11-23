TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan warnt wenige Tage vor den Regionalwahlen vor Einflussnahme aus China. Taiwans Behörde für Angelegenheiten mit Festlandchina (MAC) sprach von einem "ernsthaften Problem für die nationale Sicherheit" und mahnte die Bevölkerung, wachsam zu bleiben. China unterstütze einzelne Kandidaten mit Geld und nutze Künstliche Intelligenz, um Gesichter und Alltagsdaten von taiwanischen Bürgern zu erfassen, warnte MAC-Vizeminister Shen You-chung in Taipeh.

Am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Neu-Taipeh eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren für Chou Hsiao-yun von der Taiwanischen Volkspartei beantragt. Grund dafür seien mutmaßliche Verstöße gegen das Anti-Infiltrationsgesetz im Zusammenhang mit der vermuteten Finanzierung ihres Wahlkampfs durch China, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Chou habe andere angewiesen, Gesichter von Personen willkürlich zu fotografieren oder online herunterzuladen und sie online chinesischen Geheimagenten zur Verfügung zu stellen, um gefälschte Social-Media-Konten zu erstellen. Medienberichten zufolge hatte Taiwans Regierung bereits hunderte Konten auf verschiedenen Plattformen einer Desinformationskampagne Pekings zugeordnet.

Weitere Kandidaten betroffen

Auch Webseiten wurden bereits angegriffen. Der Online-Wahlkampfauftritt von Puma Shen, der für die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) um das Bürgermeisteramt der Hauptstadt Taipeh kandidiert, wurde Ende Oktober Ziel eines Angriffs von IP-Adressen aus dem Ausland. Innerhalb einer Stunde waren dabei mehr als 70.000 gefälschte Anmeldungen für Wahlkampfveranstaltungen eingereicht worden.

Eine Verbindung zu China wurde in den laufenden Ermittlungen bislang nicht nachgewiesen. China führt Shen auf einer Sanktionsliste. Im viel beachteten Wahlkampfrennen in Taipeh gilt er als aussichtsreicher Kandidat und könnte den Sitz für die DPP nach rund 30 Jahren zurückgewinnen.

Regionalwahl als Stimmungstest

Taiwan wählt am kommenden Samstag neue Bürgermeister und Bezirksvertreter. Die Abstimmung ist auch ein Stimmungstest für die Regierung von Präsident Lai Ching-te von der DPP, der China Separatismus vorwirft. Die Menschen stimmen parallel in einem Referendum darüber ab, ob das Land die Politik eines atomenergiefreien Taiwans weiterführen soll oder nicht.

Peking, das Taiwan für sich beansprucht und es an die Volksrepublik binden will, steht immer wieder im Verdacht, sich mit Desinformationskampagnen in Taiwans Politik einzumischen. Der Ausgang der Wahl könnte je nach Ergebnis auch Taiwans Verhältnis zu Festlandchina weiter beeinflussen. 2028 wählt Taiwan ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten./jon/DP/zb