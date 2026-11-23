BERLIN (dpa-AFX) - Die rund 150.000 Beschäftigten bei privaten Banken müssen weiter auf einen Tarifabschluss warten. Der Arbeitgeberverband AGV Banken und die Gewerkschaft Verdi konnten sich auch in der dritten Verhandlungsrunde in Berlin nicht einigen, wie der AGV mitteilte. "Wir sehen uns weiterhin mit unverhältnismäßigen Forderungen konfrontiert, denen wir in Verantwortung für die Sicherheit der Arbeitsplätze in den privaten Banken nicht entsprechen können", sagte der AGV-Verhandlungsführer Thomas A. Lange laut Mitteilung. Die Verhandlungen sollen demnach am 20. Januar fortgesetzt werden.

Verdi ist mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt sowie monatlich 300 Euro mehr für Nachwuchskräfte bei zwölf Monaten Laufzeit angetreten und verweist auf hohe Gewinne der Bankenbranche und gestiegene Lebenshaltungskosten. Weiterhin sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Bestandteile ihrer Gehälter in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln - was die Arbeitgeber strikt ablehnten.

Zudem will die Gewerkschaft den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) mit verbindlichen Vereinbarungen zur Personalplanung, Qualifizierung und Beschäftigungsschutz regeln. Denn auch in der Bankenbranche sind die Sorgen vor Jobverlusten durch KI groß. Zuletzt hatte Verdi zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen, unter anderem in den Filialen von Deutsche Bank und Commerzbank , um Druck auf die Arbeitgeber zu machen./als/DP/mis