LEIPZIG (dpa-AFX) - Im Metall-Tarifkonflikt haben sich nach Gewerkschaftsangaben mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks in Leipzig beteiligt. Im BMW-Werk und bei Thyssenkrupp Automotive sei die Produktion in der Frühschicht für mehrere Stunden gestoppt worden, teilte die IG Metall mit. Auch für die Spätschicht seien Arbeitsniederlegungen geplant.

Die hohe Beteiligung sei ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, dass die Beschäftigten bereit seien, für ihre Forderungen und ihre Arbeitsplätze einzustehen, hieß es von der Gewerkschaft.

Am Mittwoch soll in Mannheim im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg erneut verhandelt werden. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten./dhu/DP/zb