Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 13 November 2026 to 19 November 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/11/2026
|
FR0013230612
|
2 668
|
15.9411
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/11/2026
|
FR0013230612
|
1 876
|
15.8851
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/11/2026
|
FR0013230612
|
130
|
15.9400
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/11/2026
|
FR0013230612
|
246
|
15.8506
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/11/2026
|
FR0013230612
|
3 118
|
15.9008
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
18/11/2026
|
FR0013230612
|
2 911
|
15.9002
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
18/11/2026
|
FR0013230612
|
551
|
15.8446
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/11/2026
|
FR0013230612
|
2 027
|
16.0444
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/11/2026
|
FR0013230612
|
503
|
16.0121
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
14 030
|
15.9283
|
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Tikehau Capital