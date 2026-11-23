KIEL (dpa-AFX) - Zum Ende der Sommersaison sind weniger Touristen nach Schleswig-Holstein gekommen als im Vorjahr. Das Statistikamt Nord zählte für den September gut 947.000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen. Das waren 2,0 Prozent weniger als im September 2025. Etwas mehr als 3,91 Millionen gebuchte Übernachtungen beuteten sogar ein Minus von 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, so das Statistikamt Nord.

In der Neun-Monats-Bilanz sieht es besser aus: Von Januar bis September kamen gegenüber dem Vorjahreszeitraum 0,9 Prozent mehr Gäste an. Die Zahl der Übernachtungen stieg in dieser Zeitspanne um 0,2 Prozent.

Erfasst wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen (ohne Dauercamping). Im September 2026 waren das 3.381 geöffnete Beherbergungsstätten mit 339.388 angebotenen Schlafgelegenheiten./moe/DP/zb