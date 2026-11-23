Wir betrachten heute einen Indikator aus dem RealMoneyTrader-Fundus, sowie eine wichtige Wirtschaftskennziffer. Bevor wir auf die konkrete Trading-Chance eingehen, wollen wir daher zunächst einmal den hauseigenen Indikator erklären.

Good to know about: RW Predator Indikator

Der RW Predator ist ein von unserem Head-Trader René Wolfram entwickelter technischer Trading-Indikator, der gezielt darauf ausgelegt ist, präzise Einstiegszeitpunkte für kurzfristige Marktbewegungen und Swing-Trades zu identifizieren. Anders als klassische Standardindikatoren wie der RSI, der MACD oder gleitende Durchschnitte, die oft nur bereits sichtbare Kursbewegungen verzögert nachzeichnen, verfolgt der RW Predator einen eigenen statistisch-oszillierenden Ansatz. Er wird als separates Unterfenster unterhalb des eigentlichen Kurscharts dargestellt und bewegt sich zwischen definierten horizontalen Signallinien, um Übertreibungsphasen und bevorstehende Richtungswechsel im Markt frühzeitig aufzuspüren.

In seiner Funktionsweise arbeitet der Indikator als ein auf Timing spezialisiertes Werkzeug, das sowohl in klassischen Märkten wie Aktien, Indizes und Rohstoffen als auch im hochvolatilen Kryptosektor eingesetzt wird. Ein typisches Long-Signal entsteht immer dann, wenn die Indikatorlinie auf eine untere, waagerechte Signalzone aufsetzt oder kurzzeitig darunter abtaucht und anschließend wieder dynamisch nach oben abdreht. Der eigentliche Einstieg in den Markt erfolgt nach dieser Logik in dem Moment, in dem der Indikator die Signallinie wieder nach oben verlässt, was statistisch auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen kurzfristigen Aufwärtsschub hindeutet. Umgekehrt lassen sich auf gleiche Weise überkaufte Situationen und potenzielle Short-Chancen erkennen, wenn der Indikator obere Extremzonen erreicht und wieder nach unten wegknickt.

Hinter der Entwicklung steht René Wolfram, der im deutschsprachigen Raum als Gründer der Ausbildungsplattform RealMoneyTrader sowie durch seine Platzierung bei der Weltmeisterschaft im Futures-Trading (Robbins World Cup) bekannt wurde. Seine Trading-Philosophie basiert stark auf quantitativen Ansätzen, statistischen Marktanomalien und der sogenannten Volatilitäts- und Intermarket-Analyse. Der RW Predator spiegelt genau diese Denkweise wider, indem er nicht bloß optische Chartmuster interpretiert, sondern auf mathematisch getesteten Wahrscheinlichkeiten beruht, die oft auch dann Signale liefern, wenn das nackte Chartbild für das menschliche Auge noch unentschlossen wirkt. Bekanntheit erlangte der Indikator vor allem durch regelmäßige Marktanalysen und Trading-Setups auf Finanzportalen wie onvista, wo er unter anderem für kurzfristige gehebelte Trades auf den DAX, US-Tech-Aktien oder Bitcoin herangezogen wird.

Die großen Stärken und Chancen des RW Predator liegen in seinem klaren Regelwerk und der Vermeidung von subjektiven Interpretationsfehlern. Trader erhalten eindeutige visuelle Trigger, die das Timing beim Einstieg erheblich verbessern und helfen können, nicht erst dann in einen Trend einzusteigen, wenn die Bewegung bereits weit fortgeschritten ist. Zudem ist der Indikator flexibel über verschiedene Zeiteinheiten hinweg nutzbar, vom kurzfristigen Intraday- und Vier-Stunden-Chart bis hin zum Tageschart für klassische Swing-Trades.

Gleichzeitig birgt die Nutzung des Indikators aber auch typische Risiken und Grenzen, die im aktiven Börsenhandel beachtet werden müssen. Da die genaue mathematische Berechnungsformel des RW Predator proprietär und nicht öffentlich zugänglich ist, handeln Anwender auf Basis einer sogenannten Blackbox, deren innere Logik sie nicht selbst modifizieren können. Wie bei jedem oszillierenden Timing-Indikator besteht zudem die Gefahr von Fehlsignalen in extrem starken, einseitigen Trendmärkten, in denen ein Markt über lange Zeit hinweg scheinbar überverkauft bleibt und immer weiter fällt, obwohl der Indikator bereits zum Einstieg ansetzt. Ohne ein striktes Risikomanagement, klare Stop-Loss-Marken und die Einbettung in ein übergeordnetes Marktverständnis kann selbst ein präziser Timing-Indikator keine dauerhaften Gewinne garantieren.

Credit-Spreads als Frühwarnsignal

Wir haben vor geraumer Zeit vier Wirtschaftskennzahlen ausgemacht, von denen mindestens eine VOR jedem Crash angeschlagen hat. Es gibt nie ein- und denselben Faktor, der einen Crash vorankündigt. Doch mit einem Feld von vier, sich ergänzenden Kennzahlen, ist man ausgezeichnet gewappnet, um vor den meisten Crashs rechtzeitig gewarnt zu werden. Aus den vier Kennzahlen bewegt sich derzeit eine dynamischer und könnte auf ein Signal-Niveau zusteuern: die Credit-Spreads. Gegenwärtig liegt deren Wert bei 8,35. Ab 9,3 liegt ein klassisches Crash-Warnsignal vor.

Quelle: www.tradingview.com

Für das Timing von Einstiegen nutzen wir unter anderem unseren RW Predator Indikator. Dieser hatte ab September 2025, also über mehr als 14 Monate, eine gigantische Divergenz ausgebildet. Unsere Erfahrung zeigt, dass beinahe alle Divergenzen hin zu deren Ursprungslevel korrigiert werden. Das wäre im aktuellen Fall ein Korrekturziel von 6481 Zählern im S&P 500.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wer auf das genannte Korrekturziel hin handeln möchte, kann das zum Beispiel mit dem von uns nachfolgend vorgestellten Produkt tun. Nach solche Abwärts-Trend-Wochen, wie der vorigen, fast zuverlässig Gegenreaktionen einsetzen, erscheint es sinnvoll, eine technische Erholung abzuwarten und erst dann einen Short-Trade zu eröffnen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 7428,64 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 6910 Zählern entspricht das einem Hebel von 13. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR5AD1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 7500 Pkt

Unterstützungen: 6481 Pkt

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UR5AD1 ISIN DE000UR5AD15 Basispreis 7428,64 Pkt K.O.-Schwelle 7428,64 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 13 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.