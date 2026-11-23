23. Nov (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in einem libyschen Hafen die russische Korvette "Merkuri" mit sieben Seedrohnen versenkt. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montag zudem mit, dass am Sonntag auch der russische Frachter "MV Angara" vor Libyen getroffen worden sei. Russland habe ‌das Schiff für Waffentransporte genutzt. Ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 sei zusammen mit der Korvette zerstört worden, erklärte Selenskyj weiter. "Wir setzen unsere Einsätze in ⁠ausgewiesenen Gewässern ⁠fort", schrieb er auf Telegram.

Die Angriffe erfolgten kurz nach einer Drohnenattacke auf ein dem russischen Militär zugerechnetes Frachtschiff im Finnischen Meerbusen. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums zu den Vorfällen lag zunächst nicht vor. Die "Merkuri" lag nach Angaben der im Osten Libyens ansässigen Regierung am Sonntag im Marinestützpunkt Bengasi vor Anker, ‌als sie bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff getroffen wurde. ‌Das Schiff habe dort aufgrund eines Kooperationsabkommens auf dem Rückweg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um aufzutanken und Vorräte zu laden, teilte die Regierung mit.

Der Ministerpräsident der ostlibyschen ⁠Regierung, Osama Hamad, bat die UN-Generalversammlung und den Sicherheitsrat nach eigenen Worten darum, ‌den "Verdacht, dass die Boote im Westen Libyens ⁠in See gestochen seien", zu untersuchen. Er forderte zudem eine "Überprüfung, ob sich ukrainische Spezialisten im Land aufhalten, sowie offizielle Stellungnahmen aus Kiew zu deren Aktivitäten". Der Westen Libyens wird nach einem Bürgerkrieg von einer ‌international anerkannten Regierung der Nationalen Einheit ⁠mit Sitz in Tripolis kontrolliert. Der ⁠Osten wird dagegen vom Militärmachthaber Chalifa Haftar beherrscht, dessen Libysche Nationale Armee Verbindungen zu Russland unterhält.

Ein mutmaßlicher ukrainischer Drohnenangriff hatte am Samstag in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen ein weiteres russisches Frachtschiff in Brand gesetzt. Es handelte sich um die "Sparta II", die vom russischen Militärlogistikunternehmen Oboronlogistika betrieben wird. Die Regierung in Kiew äußerte sich nicht zu diesem Angriff. Das finnische Militär erklärte jedoch, dass die Ukraine wahrscheinlich dahinter stecke. Alle 16 Besatzungsmitglieder wurden ⁠auf ein nahegelegenes russisches Schiff in Sicherheit gebracht. Ein Crewmitglied wurde dabei leicht verletzt.

(Bericht von Lina GolovnyaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)