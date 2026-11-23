23. Nov (Reuters) - Die ⁠Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in einem libyschen Hafen die russische Korvette "Merkuri" mit sieben Seedrohnen versenkt. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montag zudem mit, dass am Sonntag auch der russische Frachter "MV Angara" vor Libyen getroffen worden sei. Russland habe das Schiff für Waffentransporte genutzt. Ein russischer Kampfhubschrauber ‌vom Typ Ka-27 sei zusammen mit der Korvette zerstört worden, erklärte Selenskyj weiter. "Wir setzen unsere Einsätze in ausgewiesenen Gewässern fort", schrieb er auf Telegram.

Die am Sonntag eingesetzten Drohnen wurden ⁠dem ukrainischen Inlandsgeheimdienst ⁠SBU zufolge von einem "Mutterschiff" in der Region gestartet. Der Einsatz zeige, dass die russische Marine "keine sicheren Routen hat, selbst weit über das Schwarze Meer hinaus", teilte der SBU mit. Die Angriffe vor Libyen erfolgten kurz nach einer Drohnenattacke auf ein dem russischen Militär zugerechnetes Frachtschiff im Finnischen Meerbusen. Russland und die Ukraine haben im Schwarzen Meer wiederholt gegenseitig Militär- und ‌Handelsschiffe attackiert, Angriffe an anderen Orten waren bislang seltener. ‌Eine russische Stellungnahme zu den Vorfällen lag zunächst nicht vor.

Die "Merkuri" lag nach Angaben der im Osten Libyens ansässigen Regierung am Sonntag im Marinestützpunkt Bengasi vor Anker, als sie bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff getroffen ⁠wurde. Das Schiff habe dort aufgrund eines Kooperationsabkommens auf dem Rückweg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, ‌um aufzutanken und Vorräte zu laden, teilte die ⁠Regierung mit.

OSTLIBYSCHE REGIERUNG FORDERT AUFKLÄRUNG

Der Ministerpräsident der ostlibyschen Regierung, Osama Hamad, bat die UN-Generalversammlung und den Sicherheitsrat nach eigenen Worten darum, den "Verdacht, dass die Boote im Westen Libyens in See gestochen seien", zu untersuchen. Er forderte zudem eine "Überprüfung, ob sich ‌ukrainische Spezialisten im Land aufhalten, sowie offizielle Stellungnahmen ⁠aus Kiew zu deren Aktivitäten". Der Westen ⁠Libyens wird nach einem Bürgerkrieg von einer international anerkannten Regierung der Nationalen Einheit mit Sitz in Tripolis kontrolliert. Der Osten wird dagegen vom Militärmachthaber Chalifa Haftar beherrscht, dessen Libysche Nationale Armee Verbindungen zu Russland unterhält.

Ein mutmaßlicher ukrainischer Drohnenangriff hatte am Samstag in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen ein weiteres russisches Frachtschiff in Brand gesetzt. Es handelte sich um die "Sparta II", die vom russischen Militärlogistikunternehmen Oboronlogistika betrieben wird. Die Regierung in Kiew äußerte sich nicht zu diesem Angriff. Das finnische Militär erklärte jedoch, dass die Ukraine wahrscheinlich dahinter ⁠stecke. Alle 16 Besatzungsmitglieder wurden auf ein nahegelegenes russisches Schiff in Sicherheit gebracht. Ein Crewmitglied wurde dabei leicht verletzt.

(Bericht von Lina GolovnyaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christien GötzBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)