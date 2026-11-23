Berlin, 23. ⁠Nov (Reuters) - Die Wirtschaft in Deutschland hat überraschend viel Schwung und wächst so stark wie seit März 2022 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte auf 55,0 Punkte zu, nach 53,4 Zählern im Oktober, wie der ‌Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer liegt damit sehr deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Von der Nachrichtenagentur ⁠Reuters befragte ⁠Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 53,3 Punkte gerechnet.

Der Servicesektor nahm wider Erwarten weiter Schwung auf: Der Index der Dienstleister stieg auf 54,0 Zähler, nach 52,5 Punkten im Oktober. Das Barometer für das Verarbeitende Gewerbe kletterte sogar auf 55,0 Punkte. Fachleute hatten hier einen Rückgang um 0,2 Punkte auf 54,0 erwartet. ‌Wie die Umfrageergebnisse weiter zeigen, stieg die Beschäftigung ‌aufgrund sich stapelnder Auftragsbestände und optimistischerer Geschäftsaussichten in der Industrie sogar erstmals seit knapp dreieinhalb Jahren wieder an. Im Gegensatz dazu setzte sich der Stellenabbau im Servicesektor fort. ⁠Der Ausblick fiel hier weniger zuversichtlich aus als zuletzt.

WIRTSCHAFT AUF ERHOLUNGSKURS

Phil Smith, Ökonom ‌bei S&P Global Market Intelligence, verweist allerdings ⁠darauf, dass die Nachfrage im Dienstleistungssektor so kräftig angezogen hat wie seit einem Jahr nicht mehr: "Das deutet darauf hin, dass der Aufschwung an Breite gewonnen hat."

Die deutsche Wirtschaft ist nach Jahren der Konjunkturflaute dieses ‌Jahr auf Erholungskurs. Angeschoben wird das ⁠Wachstum insbesondere von den milliardenschweren staatlichen Ausgaben ⁠für die Rüstung und die Infrastruktur. Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet 2026 mit einer stärkeren Konjunkturbelebung als bisher von der Zentralbank erwartet. In diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach um rund 1,3 Prozent steigen. Die Bundesbank legt ihre halbjährliche Prognose Anfang Dezember vor. Im Juni hatte sie prognostiziert, dass das kalenderbereinigte reale BIP im laufenden Jahr nur um 0,5 Prozent wächst und 2027 um 0,8 Prozent zulegt. Zuletzt hatten die meisten Ökonomen ihre Wachstumsprognosen ⁠für Deutschland 2026 auf ein Prozent oder sogar etwas mehr erhöht.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)