Berlin, ⁠23. Nov (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat ihr Wachstumstempo im November trotz der konjunkturellen Talfahrt Frankreichs gehalten. Der Einkaufsmanagerindex - der die ‌Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst - verharrte im November auf dem Vormonatswert von 51,7 ⁠Punkten, wie ⁠der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit über der Wachstumsschwelle von 50,0 Punkten. Von Reuters befragte Experten hatten einen ‌leichten Anstieg auf 51,9 Zähler ‌erwartet. Sie hatten mit dieser Prognose nicht damit gerechnet, dass sich die Talfahrt in ⁠Frankreich beschleunigen würde: Der Einkaufsmanagerindex für die nach ‌Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der ⁠Euro-Zone sank im November überraschend auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober.

Das Gesamtbild einer anhaltend widerstandsfähigen Entwicklung im ‌Euroraum kaschiere somit ⁠besorgniserregende Unterschiede auf Länderebene, ⁠sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global: "Während die deutsche Konjunktur aufgrund des stärksten Aufschwungs in der Industrie seit über fünf Jahren so deutlich gewachsen ist wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr, leidet Frankreich unter einem sich verschärfenden Abschwung."

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)