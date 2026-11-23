Mündliche Verhandlung

Münster (dpa) - Der Eigentümer der Schwarz Gruppe mit Kaufland und Lidl aus Baden-Württemberg, Dieter Schwarz, kann nicht pauschal verlangen, dass seine Daten aus dem Transparenzregister des Bundes nur eingeschränkt abrufbar sind. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entschieden. Als Begründung hatte der Unternehmer aus Baden-Württemberg Angst vor Entführungsfällen aufgrund seines hohen Vermögens angegeben. Beklagte Seite ist der Bundesanzeiger mit Sitz in Köln. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das OVG die Berufung zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen (Az.: 4 A 1994/24).

Der Kläger habe nicht ausreichend dargelegt, warum seine Person nach der Einsicht in Daten in Gefahr gerate, so das OVG zur Urteilsbegründung. Eine Überschreitung der maßgeblichen Gefahrenschwelle habe der Unternehmer und Kläger mit Bezug auf seine konkrete Person nicht beschreiben können. Allein die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in diesem Fall zu Gruppen der Reichen, reiche nicht aus. Außerdem müsse aufgezeigt werden, warum gerade die Einsicht in das Transparenzregister zur Überschreitung einer Gefahrenschwelle führe, wenn die abgerufenen Informationen doch längst in der Öffentlichkeit bekannt seien. Dies habe der Kläger aber nicht darlegen können, auch nicht in der mündlichen Verhandlung. Deshalb könne er keine pauschale Einschränkung der Einsicht in die Daten verlangen.

Der Anwalt des Verlags des Bundesanzeigers gab an, dass pro Jahr erfolgreich rund 100 Anträge auf Beschränkung der Einsichtnahme gestellt werden.

Viele vergleichbare Streitfälle anhängig

Laut OVG-Sprecherin Gudrun Dahme kommt der Entscheidung Bedeutung über den konkreten Einzelfall hinaus zu. Es gebe zahlreiche ähnliche Verfahren am Verwaltungsgericht Köln und zudem derzeit neun weitere Berufungsverfahren am OVG, in denen eine Einschränkung der Einsichtnahme auf das Transparenzregister gefordert werde.

Das Transparenzregister war 2017 vom Bundesfinanzministerium im Kampf gegen Geldwäsche eingeführt worden. Das Register setzt eine EU-Richtlinie um und soll auch Terrorismusfinanzierung verhindern. Laut OVG-Sprecherin sind wenige persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Wohnsitzland oder auch Monat und Jahr der Geburt sowie etwa Angaben zum wirtschaftlichen Interesse im Register aufgeführt. Wer Informationen abrufen will, müsse ein Nutzerkonto anlegen, sich identifizieren und auch ein berechtigtes Interesse nachweisen.

Wegen der persönlichen Angaben des Klägers schloss das OVG bei der mündlichen Verhandlung die Öffentlichkeit zum Teil aus. In der Verhandlung sprach das Gericht lediglich von einem «Kläger mit einem außerordentlichen Vermögen in zweistelliger Milliardenhöhe.» Der Name des Unternehmers und Klägers wurde nicht genannt.

Der Kläger wolle das Urteil nicht öffentlich kommentieren, hieß es auf dpa-Anfrage seitens der Schwarz Stiftung Heilbronn. Zuletzt hatte die Schwarz-Gruppe mit der Ankündigung von Milliarden-Investitionen in ein Rechenzentrum bei Rostock für Schlagzeilen gesorgt.

Unternehmer wehrt sich seit 2017

Der Unternehmer wehrt sich seit 2017 dagegen, dass Angaben zu seinen Firmen und zu seiner Person im Transparenzregister des Bundes uneingeschränkt abrufbar sind. Laut dem Urteil vom 17. Juli 2024 aus der Vorinstanz galt Schwarz lange Zeit als reichster Deutscher. Das Gericht in Köln beschreibt den Unternehmer als öffentlichkeitsscheu, es gebe kaum Fotos von ihm und er äußere sich nicht in der Öffentlichkeit heißt es in dem Urteil.

Durch den Zugriff auf die Informationen könne er Opfer von Straftaten wie Betrug, Erpressung oder Geiselnahme werden hatte er bereits in der Vorinstanz argumentiert. Auch Medienvertreter und Privatdetektive hätten «ein erhebliches Interesse an seiner Person».

In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht (VG) Köln die Klage im Juli 2024 die Klage abgewiesen.