Washington, 22. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Demokraten haben bei den Kongresswahlen dem neuesten Zwischenergebnis zufolge die größte Mehrheit einer Partei im Repräsentantenhaus seit mehr als drei Jahrzehnten errungen. Mit dem Sieg des Demokraten Chuck Hubbard im Bundesstaat ‌North Carolina am Sonntag kommt die Partei auf mindestens 258 der 435 Sitze, wie die Nachrichtenagentur AP meldete. Nach der Wahl ⁠vom 3. ⁠November ist das Rennen um vier Mandate im Repräsentantenhaus noch offen.

"Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich soeben die größte Mehrheit gesichert, die eine Partei im Kongress in diesem Jahrhundert innehatte", erklärte Fraktionschef Hakeem Jeffries, der voraussichtlich Vorsitzender der Kongresskammer wird.

Zuletzt hatten ‌die Demokraten Kongressdaten zufolge im Jahr 1992 ‌genau 258 Sitze gewonnen. Im Jahr 2008 kamen sie auf 257 Mandate. Die Republikaner hielten ihre stärkste Mehrheit der jüngeren Vergangenheit von 2015 ⁠bis 2017 mit 247 Sitzen. Größere Mehrheiten gab es in früheren ‌Zeiten: In den 1930er Jahren hielten ⁠die Demokraten zeitweise 313 oder mehr Sitze. In den 1960er und 1970er Jahren kamen sie vorübergehend auf mehr als 290 Sitze. Die Republikaner erreichten ihre größten Mehrheiten in den ‌1920er Jahren mit bis zu ⁠302 Mandaten.

Der erdrutschartige Wahlsieg der ⁠Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus ist Ausdruck einer tiefen Frustration der Wähler über die Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump. Ein weiterer Grund war die Entscheidung des Republikaners, im Februar einen Krieg gegen den Iran zu beginnen, was die Benzinpreise in die Höhe trieb. Umfragen zufolge waren die Bürger vor allem wegen der hohen Lebenshaltungskosten verärgert.

(Bericht von John Kruzel und Katharine ⁠Jackson, bearbeitet von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)