Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - ⁠Ein Durchbruch im jahrelangen US-Rechtsstreit über den Unkrautvernichter Roundup hat Bayer am Montag nur kurzzeitig Auftrieb gegeben. Nach einem anfänglichen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent drehten die Papiere des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns ins Minus und gaben im volatilen Handel zuletzt drei Prozent nach. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hatte am ‌Freitag einem Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar zugestimmt, mit dem fast alle aktuellen und künftigen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des glyphosathaltigen Herbizids beigelegt werden sollen.

Analysten der Deutschen Bank erklärten, die Genehmigung ⁠sei keine große ⁠Überraschung mehr gewesen, da sich ein positiver Ausgang bereits nach einer Anhörung im September abgezeichnet habe. Dennoch markiert die Entscheidung für Investoren den erhofften Schlussstrich. "Die Genehmigung des Sammelvergleichs ist zusammen mit dem Sieg vor dem Obersten Gerichtshof der lang ersehnte Befreiungsschlag", sagte Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment. Zwar seien weitere Einzelklagen möglich, die Zeit der Sammelklagen sei aber definitiv vorbei. Die Analysten von Jefferies ‌verwiesen darauf, dass die auf bis zu 21 Jahre gestreckten ‌Zahlungen die künftigen Mittelabflüsse für Bayer berechenbarer machten und Unsicherheiten verringerten.

Richter Timothy Boyer in St. Louis wies Einwände von Klägern ab, wonach die Zahlungen an einzelne Krebspatienten im Vergleich zu früheren Einigungen zu niedrig ausfielen. Der ⁠Kompromiss sei fair und angemessen, urteilte Boyer. Eine Verzögerung der Auszahlungen könnte unheilbar Kranke zwingen, jahrelang auf ‌ihr Geld zu warten.

Bayer-Chef Bill Anderson sprach von ⁠einem Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, die Risiken der Rechtsstreitigkeiten zu mindern. Der im Februar ausgehandelte Vergleich wurde fünf Monate nach einem für Bayer wegweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA gebilligt. Der Supreme Court hatte im Juni entschieden, dass bei Warnhinweisen auf ‌Pestiziden das Bundesrecht Vorrang vor den Gesetzen der einzelnen ⁠Bundesstaaten hat. Da die US-Umweltschutzbehörde EPA Glyphosat ⁠wiederholt als nicht krebserregend eingestuft und Etiketten ohne Warnhinweis genehmigt hat, brach damit eine zentrale Säule vieler Verfahren weg: Kläger können nicht mehr argumentieren, Bayer habe unzureichend vor Krebsrisiken gewarnt.

Die Klagewelle belastet den Leverkusener Konzern seit der 63 Milliarden Dollar schweren Monsanto-Übernahme 2018 massiv. Ein erster Versuch, künftige Fälle pauschal abzugelten, war 2020 gescheitert. Mit dem nun erzielten Einigung sieht Konzernchef Anderson Bayer für die nächste Wachstumsphase gerüstet. Im Tagesgeschäft profitierte das Unternehmen zuletzt von einem starken Pharmageschäft, das Schwächen in der Agrarsparte ausglich. Zudem kommt Bayer beim Abbau seines Schuldenbergs voran, der bis Jahresende ⁠auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken soll.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf BanserMitarbeit von Kira Brittten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)