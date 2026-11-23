KI-Zweifel wachsen weiter

Der Dezember bleibt gesetzt

Dichter Datenkalender

Die Aktienmärkte haben die vergangene Woche mit einem breiten Ausverkauf beendet. Am Freitag verlor der Nasdaq Composite 5,3 %, der S&P 500 3,7 %. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierung von Nvidia prüft - die Aktie brach um 14 % ein. Auf Wochensicht summierte sich das Minus im Nasdaq auf 10 % und damit auf den schwächsten Wert seit 2020. Damit ist der Nasdaq Composite für das laufende Jahr ins Minus gerutscht. Wie gründlich die Stimmung gekippt ist, zeigt der KI-Börsenneuling: Anthropic gab in der ersten vollen Handelssitzung am Freitag 8,5 % ab und notierte phasenweise nur noch knapp über dem Ausgabepreis. Zum Wochenstart zeichnet sich eine gewisse Beruhigung ab: Die US-Futures notieren aktuell 2-3 % im Plus, die asiatischen Märkte erholten sich von anfänglich starken Verlusten, der DAX wird zur Eröffnung weitgehend unverändert erwartet. Eine Entwarnung wäre u.E. gleichwohl verfrüht.Der Rentenmarkt profitierte von der Flucht in sichere Häfen. Die Rendite zweijähriger US-Treasuries fiel im Wochenverlauf um 20 Basispunkte auf 4,66 % - der stärkste Wochenrückgang am kurzen Ende seit August 2025. Zehnjährige Titel gaben ebenfalls 20 Basispunkte nach und rentieren wieder unterhalb der Marke von 5 %. Bundesanleihen folgten diesem Trend, allerdings deutlich verhaltener: Die zehnjährige Rendite sank auf 3,30 %, nach 3,38 % in der Vorwoche. Die Zinserwartungen bleiben davon unberührt. Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember preisen die Futures eine Anhebung um 25 Basispunkte mit 92 % Wahrscheinlichkeit, für die EZB-Sitzung am 17. Dezember mit 91 %.Zum Wochenauftakt stehen heute die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und den Euroraum auf der Agenda. Wir rechnen mit leichten Rücksetzern. Am Dienstag folgt das ifo-Geschäftsklima, für das wir nach sechs Anstiegen in Folge ebenfalls einen leichten Rückgang erwarten. Die zentrale Veröffentlichung folgt am Mittwoch: Die PCE-Kernrate dürfte im Oktober nach unserer Prognose auf 3,3 % und damit den höchsten Stand seit November 2023 steigen. Die Zinsanhebungserwartungen dürften sich im Zuge dessen weiter verfestigen. Am Donnerstag bleiben die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird der Handel verkürzt. Zu einem Termin-Highlight könnte der außerordentliche EU-Gipfel am Donnerstag werden, auf dem das Personaltableau der EZB festgezurrt werden dürfte. Als Nachfolger von Christine Lagarde gilt Pablo Hernández de Cos. Am Freitag überprüft zudem S&P das Rating Frankreichs.