BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft will Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen verringern. Die Versorgung der Industrie soll langfristig besser abgesichert werden. Geplant ist ein von der Industrie geführtes "Deutsches Rohstoffhandelshaus". Das ist der Kern eines neuen Konzepts von Wirtschaftsverbänden. Es wurde am Abend bei einer Veranstaltung im Auswärtigen Amt vorgestellt.

Das "Zukunftsmodell Rohstoffsicherung" stammt von verschiedenen Branchenverbänden, darunter dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und Maschinenbauverband VDMA.

Abhängigkeiten

"Ohne eine verlässliche Versorgung mit kritischen Rohstoffen gibt es keine starke industrielle Wertschöpfung in Deutschland", so VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Die Abhängigkeit von wenigen Lieferländern macht unsere Lieferketten anfällig für geopolitische Spannungen, Exportbeschränkungen und Preissprünge. Wir müssen deshalb auch die Rohstoffversorgung breiter und widerstandsfähiger aufstellen."

In dem Konzept heißt es mit Blick vor allem auf China, die Dominanz weniger Länder in zentralen Verarbeitungsstufen führe zu erheblichen Risiken für industrielle Wertschöpfungsketten.

Schulterschluss mit der Politik

Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Elektro- und Digitalindustrie seien in erheblichem Maße auf eine verlässliche Rohstoffversorgung angewiesen. "Deshalb gilt es, kritische Rohstofflieferketten strategisch abzusichern." Unternehmen hätten begonnen, ihre Lieferketten zu diversifizieren. "Exportbeschränkungen und unterbrochene Handelswege zeigen jedoch, dass einzelwirtschaftliche Maßnahmen bei geopolitischen und systemischen Risiken an Grenzen stoßen. Industrie und Staat müssen ihre Aktivitäten daher enger verzahnen und gezielt ergänzen."

Rohstoffhandelshaus

Bis Mitte 2027 sollen laut Konzept die organisatorischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Rohstoffhandelshaus geschaffen werden. Dieses solle Bedarfe beteiligter Unternehmen bündeln, Rohstoffe beschaffen, damit handeln sowie strategische Lagerhaltung und Beteiligungen entlang der Lieferkette ermöglichen. "Dabei ersetzt es nicht die Beschaffungsverantwortung einzelner Unternehmen." Es solle dort unterstützen, wo gemeinsame Nachfrage, Handelskompetenz oder eine breitere Verteilung finanzieller Risiken erforderlich seien.

Um auf staatlicher Seite bestehende Kompetenzen stärker zu bündeln, solle die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu einer Deutschen Agentur für Rohstoff- und Energiesicherheit weiterentwickelt und mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet werden. Zur Finanzierung hieß es, bestehende Instrumente wie der Rohstofffonds und internationale Finanzierungsangebote sollen gezielter eingesetzt und weiterentwickelt werden. Der Staat solle zudem gezielt solche Risiken flankieren, die einzelne Unternehmen nicht allein tragen können./hoe/DP/mis