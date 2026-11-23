Die Spekulationen über einen Wechsel des Arm-Chefs an die Spitze von Nvidia sind offenbar vom Tisch. Der Manager ‌verlängerte seinen Vertrag bei Arm bis 2033, wie der Chip-Designer am Montag mitteilte. "Ich war ⁠noch ⁠nie so zuversichtlich, was die Zukunft von Arm angeht", sagte Haas. "Ich setze mich voll und ganz dafür ein, das Potenzial noch viele Jahre lang auszuschöpfen."

Der ‌Chipkonzern Nvidia ist nach ‌dem Abgang des Mitgründers Jensen Huang auf der Suche nach einer neuen Führungsspitze. Der "Financial ⁠Times" zufolge hat das Unternehmen deswegen bei ‌Haas vorgefühlt. Für ⁠Analysten wäre er ebenfalls eine gute Wahl, da er vor seinem Wechsel zu Arm 2013 bei Nvidia das ‌Geschäft mit ⁠Rechenzentrumsprodukten leitete.

Den Chefposten des ⁠Chipdesigners übernahm Haas 2022 und führte das im britischen Cambridge ansässige Unternehmen zurück an die Börse. Auf den Entwürfen von Arm basieren die meisten Smartphone- und KI-Prozessoren.