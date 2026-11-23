Werbung. „Was ziehe ich nur an?“ Wenn Sie diese klischeehafte Frage morgens vor dem Kleiderschank eher selten umtreibt, und ausgedehnte Shoppingtouren auch nicht gerade zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählen, fühlen Sie sich vielleicht auch nicht unbedingt als Teil der klassischen Zielgruppe von Zalando. Aber vielleicht ja doch! Gerade wer Shopping nicht zu seinen Hobbies zählt, weiß es zu schätzen, wenn der Einkauf schnell und möglichst treffsicher funktioniert. Jeder, der sich schon einmal entnervt durch hunderte nahezu identischer Produkte geklickt hat, weiß: Eine riesige Auswahl ist nicht immer von Vorteil. Zalando hat jetzt einen KI-basierten, digitalen Einkaufsberater - den „Zalando Assistant“ -eingeführt, der uns die mühsame Suche abnehmen soll. Im dritten Quartal 2026 nutzten ihn bereits 13 Millionen Menschen. Das hat mein Interesse geweckt, mir das Unternehmen mal wieder genauer anzuschauen…

Die Berliner wollen längst nicht mehr nur möglichst viele Kartons verschicken. Sie entwickeln ihre Plattform zu einer Infrastruktur für Marken und Händler weiter – mit Logistik, Software, Werbung und inzwischen auch künstlicher Intelligenz. Das ist ein spannender Schritt: Wenn Zalando Partnern mehr Dienste verkauft, kann das Unternehmen wachsen, ohne jede Ware selbst einkaufen und lagern zu müssen. Zalando wird dadurch zunehmend zum digitalen Einkaufszentrum mit eigener Infrastruktur. Ob dieser Umbau trägt, zeigen die jüngsten Zahlen und Pläne.

Der aktuellste Geschäftsbericht betrifft das dritte Quartal 2026. Zalando meldete am 3. November ein Warenvolumen von 4,5 Milliarden Euro, 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz wuchs um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Weil ABOUT YOU inzwischen zum Konzern gehört, ist der Vorjahresvergleich allerdings durch dessen erstmalige Einbeziehung beeinflusst; auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum niedriger. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Auch die Zahl aktiver Kundinnen und Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen neuen Höchststand.

Besonders kräftig entwickelte sich das Firmenkundengeschäft: Der B2B-Umsatz legte um fast 28 Prozent auf 354 Millionen Euro zu, das bereinigte Ergebnis dieses Bereichs erreichte 42 Millionen Euro. Hier verkauft Zalando nicht nur Mode, sondern auch Leistungen. Die Logistikplattform ZEOS unterstützt externe Händler beim Versand; die Softwareeinheit SCAYLE hilft Marken und Einzelhändlern, eigene Online-Shops zu betreiben.

Mit Zalando Extended geht die Plattform noch einen Schritt weiter: Sie soll künftig auch Produkte anderer Online-Shops anzeigen, die Zalando selbst nicht führt. Ab 2027 soll ein KI-Agent Bestellungen bei diesen Partnern im Namen der Kundschaft abwickeln. Das könnte die App vielseitiger machen. Die Idee: Wer die Suche und den Kauf in einer vertrauten Umgebung bündelt, könnte Zalando häufiger nutzen. Noch ist das ein Vorhaben, dessen Erfolg sich erst zeigen muss. Entscheidend wird sein, ob Kundinnen und Kunden die Empfehlungen hilfreich finden und Partner bereit sind, sich in das Modell einzufügen.

Für 2026 hält das Management an seiner Prognose fest: Warenvolumen und Umsatz sollen jeweils in der unteren Hälfte der Wachstumsspanne von 12 bis 17 Prozent zulegen; beim bereinigten operativen Ergebnis erwartet Zalando 680 bis 720 Millionen Euro. Aber es gibt auch Risiken: Der Wettbewerb im Onlinehandel ist intensiv, die Nachfrage nach Mode kann schwanken, und die Integration von ABOUT YOU muss weiter gelingen.

Trotzdem hat Zalando gute Karten. Eine große Kundschaft, wachsende B2B-Dienste und der Einsatz von KI ergeben zusammen ein breiteres Geschäftsmodell als den klassischen Online-Modehandel. Die Richtung stimmt – nun muss Zalando beweisen, dass aus nützlichen digitalen Helfern und zusätzlicher Infrastruktur auch dauerhaft profitables Wachstum wird. Anlegende, die unschlüssig sind, können alternativ zu einem Direktinvestment in die Aktie unsere neue Aktienanleihe auf Zalando in Betracht ziehen. Sie ist mit einer festen Verzinsung und einem Risikopuffer gegen mögliche Kursverluste ausgestattet.

8,1 Prozent Zinsen bei 20 Prozent Risikopuffer

Die DekaBank 8,10 % Zalando Aktienanleihe 12/2027 (WKN DK1LQ7) zahlt zur Fälligkeit nach einem Jahr einen festen Zins in Höhe von 8,1 Prozent p.a. bezogen auf den Nennbetrag von 1.000 Euro. Die Zinsen gibt es auf jeden Fall. Damit aber die Rückzahlung zum Nennbetrag erfolgt, muss der Schlusskurs der Zalando-Aktie am Bewertungstag (20.12.2027) mindestens 80 Prozent des Startwerts betragen. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 21.12.2026. Damit bietet die Aktienanleihe einen Risikopuffer von 20 Prozent.



Liegt der Schlusskurs der Zalando-Aktie jedoch darunter, drohen Verluste bei der Rückzahlung. In diesem Fall wird nicht der Nennbetrag von 1.000 Euro ausgezahlt. Anlegende erhalten stattdessen Zalando-Aktien – dabei „zahlen“ sie den Basispreis von 80 Prozent des Startwerts, wobei der Gegenwert der Aktie zu diesem Zeitpunkt geringer ist. Zudem sollten Sie bedenken, dass eine Aktienanleihe wie jede Schuldverschreibung insgesamt dem Emittentenrisiko unterliegt. Im Klartext heißt das, dass im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Betrags drohen.



Die Zeichnung läuft vom 23.11.2026 bis 21.12.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-26“, die Endgültigen Bedingungen unter https://www.deka.de/mms/DE000DK1LQ79_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.