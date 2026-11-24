WUPPERTAL (dpa-AFX) - Der Angeklagte schweigt, aber seine Anwälte sprechen: Ein Ex-Manager der Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant steht wegen Korruptionsverdachts in Wuppertal vor dem Landgericht. Der 53-Jährige soll von chinesischen Lieferanten 17,5 Millionen Euro Schmiergeld kassiert haben. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen besonders schwerer Bestechlichkeit und Untreue in 124 Fällen gegen ihn erhoben.

Seine Verteidiger sagten beim Prozessauftakt, ihr Mandant habe die Vorwürfe von Anfang an bestritten. Das Verfahren gehöre nicht ans Wuppertaler Landgericht, weil sich das Geschehen ganz überwiegend im chinesischen Wuxi abgespielt habe.

Dabei müsse die Rolle der Ex-Frau des Angeklagten geprüft werden. Diese habe 2024 zwei USB-Sticks und später weitere Unterlagen an Vaillant übergeben. Die Verteidiger fragten: "Wie sind die Unterlagen entstanden? Welche Rolle spielt die Scheidung? Welche Rolle spielt die Ankündigung der Zeugin, den Angeklagten fertig machen zu wollen?"

Datei "Mach ma fertig"

So sei eine Excel-Datei namens "Mach ma fertig" aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein zentrales Beweismittel. "Es bleibt unklar, wer getäuscht hat und wer getäuscht wurde", so die Verteidigung, die beantragte, das Verfahren einzustellen.

Die Staatsanwaltschaft entgegnete, die Zuständigkeit des Gerichts sei vom Oberlandesgericht Düsseldorf geprüft und bestimmt worden. Die Verteidigung verschließe die Augen vor der Beweiskraft der Unterlagen. Die Datei "Mach ma fertig" sei auf verschiedenen Geräten des Angeklagten gefunden worden - "lange vor der Trennung von seiner Frau".

Ein Anwalt des Familienunternehmens Vaillant, das als sogenannter Adhäsionskläger auftritt, verwies die Behauptung, die Ehefrau habe dem Angeklagten die Dateien untergeschoben, ins "Reich der Märchen".

Der bis zu seinem Rauswurf bei der chinesischen Tochtergesellschaft für Asien zuständige Geschäftsführer war im März bei der Einreise aus China am Münchner Flughafen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Spur führte nach Bremen

Bei der Festnahme hatten die Ermittler Schlüssel zu einem Haus in Bremen sichergestellt. Dort stießen sie bei einer Durchsuchung auf Vermögenswerte in sechsstelliger Größenordnung. Neben Weinflaschen im Wert von mehr als 1.000 Euro pro Stück stellten sie auch hochwertige Kunst sicher. Im Garten stand eine meterhohe Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz.

Vaillant ermittelte selbst

Die Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant, ein Heizungsbauer und Haustechnik-Hersteller, hatte nach einem Hinweis zunächst selbst ermittelt und schließlich Anzeige erstattet habe, als sich der Verdacht erhärtete.

Laut Anklage forderte der Manager, anstatt um Preisnachlässe zu kämpfen, von mindestens 25 Zulieferern des Unternehmens wiederholt Geld als Gegenleistung dafür ein, dass diese - statt konkurrierender Zulieferer - weiterhin Waren an das Unternehmen liefern durften.

Die Zulieferer sollen ihm in der chinesischen Währung Renminbi einen an den Jahresumsatz des Zulieferers mit Vaillant gekoppelten prozentualen Anteil gezahlt haben. Umgerechnet 17,5 Millionen Euro sollen so für den Manager zusammengekommen sein.

Der Schaden, der dem Unternehmen entstanden sei, lasse sich nicht exakt beziffern, hatte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitgeteilt. "Er könnte die genannte Summe übersteigen." Vaillant beschäftigte 2025 weltweit etwa 16.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete rund 3,3 Milliarden Euro Umsatz.

Das Landgericht hat für den Prozess bis Februar 2027 elf Verhandlungstage geplant./lum/DP/zb