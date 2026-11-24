WUPPERTAL (dpa-AFX) - Ein Ex-Manager der Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant muss sich ab diesem Dienstag (9.30 Uhr) wegen Korruptionsverdachts vor dem Landgericht in Wuppertal verantworten. Der 53-Jährige soll von chinesischen Lieferanten 17,5 Millionen Euro Schmiergeld eingefordert und kassiert haben. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen besonders schwerer Bestechlichkeit und Untreue in 124 Fällen gegen ihn erhoben.

Laut Staatsanwaltschaft hat er die Vorwürfe bestritten und behauptet, es handele sich um eine Intrige seiner Frau. Laut Anklage forderte der Manager, anstatt um Preisnachlässe zu kämpfen, von mindestens 25 Zulieferern des Unternehmens wiederholt Geld als Gegenleistung dafür ein, dass diese - statt konkurrierender Zulieferer - weiterhin Waren an das Unternehmen liefern durften. Das Landgericht hat für den Prozess bis Februar 2027 elf Verhandlungstage geplant. Dem Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft./lum/DP/zb