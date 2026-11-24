Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die AfD hat Union und SPD eine maßlose Verschuldung und Tricks bei der Finanzierung des Bundeshaushalts 2027 vorgeworfen. "Dieser Haushalt hat keinerlei roten Faden. Er lebt von Schulden und von sonst ‌nichts", sagte AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller am Dienstag im Bundestag zum Auftakt der Haushaltswoche, an deren Ende am Freitag der Bundeshaushalt ⁠2027 beschlossen ⁠werden soll. Die Bundesregierung plane neue Schulden von rund 210,5 Milliarden Euro, umgerechnet 401.000 Euro pro Minute. Zugleich würden Einnahmen aus Rücklagen verbucht, in denen kein Geld liege. "Sie plündern also ein Sparschwein, das es nicht gibt, und nennen das ‌Konsolidierung." Auch die nachträgliche Einigung auf ‌eine Stromsteuersenkung werde mit einem Buchungstrick finanziert, der nicht halten werde.

Espendiller kritisierte die hohen Verteidigungsausgaben und warf der Bundesregierung vor, bei der ⁠Beschaffung von Rüstungsgütern überhöhte Preise zu bezahlen. "Sie kaufen nicht mehr ‌Sicherheit, Sie kaufen dieselbe Sicherheit, nur ⁠teurer." Die Koalition plane einschließlich der Sondervermögen Verteidigungsausgaben von rund 140 Milliarden Euro. Die Rüstungsindustrie habe ihre Kapazitäten jedoch nicht entsprechend ausgeweitet. Das zusätzliche Geld führe daher ‌zu überhöhten Preisen statt zu ⁠einer funktionierenden Abschreckung.

Der Bundeshaushalt 2027 ⁠sieht nach den bisherigen Beschlüssen des Haushaltsausschusses Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro vor, rund 5,5 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf. Allerdings stehen wegen der nachträglich vereinbarten Stromsteuersenkung noch Änderungen an. Obwohl der Haushaltsausschuss seine Beratungen bereits abgeschlossen hatte, sollen Teile des Etats sowie das Haushaltsbegleitgesetz am Dienstag nochmals an den Ausschuss zurücküberwiesen werden.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)