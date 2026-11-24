Air France-KLM hat die Erwartungen mit einem überraschend hohen operativen Milliardengewinn übertroffen und die Aktie zuletzt kräftig angeschoben. Nicht fallende Kerosinkosten, sondern höhere Ticketerlöse und robuste Nachfrage trieben das Ergebnis. Besonders die Premium-Kabinen entwickeln sich zum Gewinnmotor, während KLM seinen Sparkurs deutlich verschärft.

Milliardengewinn trotz höherer Kerosinkosten! Im dritten Quartal 2026 steigerte Air France-KLM den Umsatz um 7,6 % auf 9,92 Mrd. Euro. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 1,35 Mrd. Euro, nach 1,22 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Analysten hatten lediglich rund 1,1 Mrd. Euro erwartet. Unter dem Strich verdiente der Konzern 938 Mio. Euro. Bemerkenswert ist, dass die Airline ihre Ertragskraft trotz deutlich gestiegener Treibstoffkosten unter Beweis stellte. Der höhere Kerosinpreis belastete das Quartal im Vorjahresvergleich mit 436 Mio. Euro. Doch die Erlöse je angebotenem Sitzkilometer stiegen währungsbereinigt um 7 %, während die bereinigten Stückkosten praktisch unverändert blieben. Preissetzungsmacht und Kostendisziplin sind damit die eigentlichen Gründe der Gewinnüberraschung.



Discount 12 2027/12: Basiswert Air France KLM DN23KM Quelle: DZ BANK: Geld 24.11. 14:34:46, Brief 24.11. 14:34:46 10,53 EUR 10,54 EUR 0,00% Basiswertkurs: 14,815 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris , 23.11. Max Rendite 13,85% Discount in % 28,86% Abstand zum Cap in % -19,00% Max Rendite in % p.a. 12,74% p.a. Cap 12,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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