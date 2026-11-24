

EQS-Media / 24.11.2026 / 08:30 CET/CEST



AIXTRON und Nokia erweitern ihre Zusammenarbeit zur Skalierung der InP-Photonik für die KI-Infrastruktur

Herzogenrath, 24. November 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA) gibt bekannt, dass Nokia mehrere Folgeaufträge für Anlagen des Typs G10-AsP erteilt hat. Die Auslieferungen werden im Laufe des Jahres 2027 erfolgen. Die neuen Bestellungen folgen auf die erfolgreiche Installation der ersten G10-AsP-Anlage bei Nokia im vergangenen Jahr. Sie stellen einen bedeutenden Ausbau der Fertigungskapazitäten von Nokia für photonische integrierte Schaltkreise (PICs) auf Basis von Indiumphosphid (InP) dar.

Künstliche Intelligenz verändert die globale IT-Infrastruktur grundlegend und führt zu einem rasanten Anstieg des Datenverkehrs in KI-Rechenzentren. Da immer größere Datenmengen zwischen KI-Beschleunigern, Grafikprozessoren (GPUs) und Rechenclustern übertragen werden müssen, steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen Lasern und photonischen integrierten Schaltkreisen kontinuierlich. Branchenanalysten erwarten

[1]

, dass der Lasermarkt für den KI-Infrastrukturausbau von

USD 2,3 Mrd. im Jahr 2025 auf USD 43,5 Mrd. im Jahr 2031

wachsen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund

63 Prozent

. Um diese Nachfrage zu bedienen, benötigen Hersteller skalierbare Fertigungslösungen für InP-Wafer mit einem Durchmesser von 150 mm. Hierfür bietet die G10-AsP-Plattform von AIXTRON hervorragende Voraussetzungen.

Die G10-AsP-Anlage ermöglicht Nokia, die Fertigungskapazitäten für kohärente optische Technologien der nächsten Generation sowie photonische Komponenten für KI-Rechenzentren weiter auszubauen. Durch die Verarbeitung von InP-Wafern mit einem Durchmesser von 150 mm erreicht die Anlage höhere Produktionsvolumina bei gleichzeitig geringeren Stückkosten. Fortschrittliche Injektor- und Temperaturregelungstechnologien verbessern die Homogenität über die gesamte Waferfläche auf bis zu das Vierfache und unterstützen damit ein stabiles und reproduzierbares Schichtenwachstum. Die integrierte In-situ-Reinigung sorgt für gleichbleibend hohe Prozessqualität auch bei komplexen PIC-Wachstumsprozessen. Gleichzeitig erhöht das vollautomatisierte Cassette-to-Cassette-Handling den Durchsatz bei der Großserienfertigung. Die hohe Langzeitstabilität der Anlage unterstützt zudem die hohen Ausbeuten, die für eine wirtschaftliche Serienproduktion von Lasern und PICs erforderlich sind.

„Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme unserer ersten G10-AsP-Anlage und der engen Zusammenarbeit mit den Service- und Prozessteams von AIXTRON ist die Erweiterung unserer Fertigung um zusätzliche AIXTRON-Anlagen der nächste logische Schritt. Die Fähigkeit, komplexe photonische InP-Schaltkreise auf 150-mm-Wafern mit hoher Prozessstabilität und Homogenität herzustellen, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung optischer Technologien der nächsten Generation. Die G10-AsP unterstützt uns dabei durch die Kombination aus präziser Prozesskontrolle und bewährter Großserienfähigkeit“, erklärt Hery Djie, Vice President Operation and Engineering bei Nokia.

Dr. Felix Grawert, CEO der AIXTRON SE, ergänzt: „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Nokia. Die InP-Photonik spielt eine zentrale Rolle beim rasanten Ausbau der KI-Infrastruktur und dem damit verbundenen Bedarf an hochskalierbaren Fertigungslösungen für optische Komponenten. Die Entscheidung von Nokia, seine Produktionskapazitäten mit mehreren zusätzlichen G10-AsP-Anlagen auszubauen, unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer Technologie. Unsere Anlagen bieten genau die Automatisierung, Homogenität und Prozessstabilität auf 150-mm-Wafern, die für eine zuverlässige Großserienfertigung photonischer integrierter Schaltkreise erforderlich sind.“

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenrath (bei Aachen), Deutschland, sowie Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Technologielösungen von AIXTRON werden weltweit von einer Vielzahl von Kunden eingesetzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitern oder organischen Halbleitermaterialien herzustellen. Solche Komponenten finden in einer Vielzahl von Anwendungen, Technologien und Branchen Verwendung. Dazu gehören Laser- und LED-Anwendungen, Display-Technologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Leistungsmanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signaltechnik und Beleuchtung sowie eine Reihe weiterer Spitzenanwendungen.

Unsere eingetragenen Marken: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen zu AIXTRON (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) finden Sie auf unserer Website unter:

www.aixtron.com

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YOLE Group: Photonics InP and GaAs for AI 2026

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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

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