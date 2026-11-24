FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aumovio haben am Dienstagmorgen nach einem positiven Kommentar der Citigroup deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Autozulieferers um 2,7 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Montag auf 30,65 Euro.

Citi-Experte Ross MacDonald brachte die Idee einer antizyklischen Kaufposition in den am Freitag auf ein Rekordtief gefallenen Aktien an den Markt. Er stellte sie als guten Gegenpol in KI-lastigen Depots vor.

Eigentlich werde der gesamte Autozuliefer- und Herstellerbereich als Leidtragender starker KI-Nachfrage wahrgenommen. Aumovio gehöre beispielsweise zu den weltweit größten Käufern von Halbleiterkomponenten für die Auto-Branche. 2027 dürften die benötigten Volumina nicht verfügbar sein.

Sollten sich die Sorgen einer Verlangsamung im KI-Ausbau also wirklich bewahrheiten, wäre dies positiv für Aumovio und andere Zulieferer. Und wenn nicht, dann sei dies zumindest wohl inzwischen eingepreist, so MacDonald.

Aumovio-Aktien liegen auch nach der Kurserholung vom Vortag im Jahr 2026 noch gut 30 Prozent im Minus./ag/zb