FRANKFURT (dpa-AFX) - Probleme beim Hochfahren eines neuen US-Werks haben am Dienstag unter den Aurubis-Anlegern zu großer Enttäuschung geführt. Der Kupferkonzern teilte mit, dass er das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr aus diesem Grund mit 430 bis 530 Millionen Euro unterhalb der Markterwartungen sieht. Dies drückte den Kurs der Aktien um bis zu 15 Prozent auf 108 Euro ins Minus. Sie erreichten ihren tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Vom Rekordhoch im Juni hat sich der Kurs jetzt in etwa halbiert.

Der Kupferkonzern hat Modifikationsbedarf an den Aufhängungen der Schmelzöfen festgestellt und erwartet jetzt, dass der technische Hochlauf des neuen US-Werks in Richmond erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 erreicht wird. "Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werks", gibt sich der Vorstandsvorsitzende Toralf Haag langfristig weiter optimistisch.

Gemeinsam mit Aurubis kamen auch die Titel des Stahlkochers Salzgitter mit fast acht Prozent unter Druck, weil dieser rund ein Viertel des mit 4,9 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens hält. Salzgitter selbst kommt auf einen Börsenwert von 2,6 Milliarden Euro. Damit geht circa die Hälfte der Salzgitter-Bewertung derzeit auf das Aurubis-Aktienpaket zurück.

Die Aktien bewegten sich beide auch in einem allgemein schwachen Umfeld für Rohstoff- und Stahlwerte. An der Londoner Börse standen die Aktien von Anglo American , Glencore oder Antofagasta mit bis zu 6,5 Prozent unter Druck. Titel des Stahlriesen ArcelorMittal verloren in Amsterdam fast vier Prozent./tih/gl/zb