WIEN (dpa-AFX) - Die Börse Wien ist heute mit einem kräftigen Minus aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX verlor 1,90 Prozent auf 6.221,75 Punkte und gab damit einen Großteil der Vortagesgewinne wieder ab. Der breitere ATX Prime sank um 1,87 Prozent auf 3.052,27 Zähler. An den europäischen Börsen sah es ähnlich aus.

Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia US67066G1040>-Chef Jensen Huang war somit schnell wieder beendet. Besonders die Technologiewerte spürten die Gewinnmitnahmen. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology-Index fiel heute um 2,8 Prozent. Diesem Trend folgend verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX 12,3 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Nachdem die Ölpreise am Vormittag fielen, sind sie mittlerweile wieder leicht im Steigen begriffen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 89,34 US-Dollar. Das waren knapp 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

In Deutschland hat sich das Ifo-Geschäftsklima im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht. Laut dem Ifo fehle es aber noch an Breite.

In Österreich standen heute die schwergewichteten Verbund mit plus 1,1 Prozent an der Spitze des ATX. EVN und CA Immo gingen immerhin noch unbewegt aus dem Handel.

Der Rest im Leitindex war mit Abgaben konfrontiert, somit auch die Bankenwerte. Bawag sackten um 1,3 Prozent ab, Erste und Raiffeisen Bank International um 2,0 Prozent bzw. 2,4 Prozent. Die schwergewichteten OMV lagen bei minus 0,2 Prozent.moe/spa/APA/stk