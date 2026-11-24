FRANKFURT (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Primestone macht Druck auf den Online-Broker Flatexdegiro und fordert, ein mögliches Übernahmeinteresse auszuloten. Primestone verlange die Einleitung einer unverzüglichen formellen strategischen Überprüfung, hieß es dazu vom Investor in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, sowie Bernd Förtsch, den größten Flatex-Aktionär und Gründer.

Ziel sei es, das Interesse potenzieller strategischer und finanzieller Partner zu prüfen, um die bestmögliche Eigentümerstruktur zur Unterstützung des langfristigen Wachstums sicherzustellen. Primestone selbst hält nach eigenen Angaben 1,5 Prozent an Flatex.

In dem Brief heißt es weiter, dass der Aktienkurs den vollzogenen Wandel von Flatex nicht mehr widerspiegelt. So müsste Flatex aus Sicht von Primestone mit mehr als 40 Euro je Aktie bewertet werden. Der Kurs der Aktie legte am Dienstag um knapp sechs Prozent auf 24,50 Euro zu und setzt damit die Erholung vom Mitte November erreichten Jahrestief von etwas mehr als 21 Euro fort.

Trotz der Kursgewinne in den vergangenen Tagen sank der Unternehmenswert im bisherigen Jahresverlauf um rund ein Drittel auf rund 2,7 Milliarden Euro. Größter Anteilseigner ist Bernd Förtsch, der nach Unternehmensangaben zwischen 15 und 20 Prozent hält.

Als Grund für seine Forderungen nannte Primestone die erfolgten Veränderungen in der Unternehmensführung, in deren Folge seit September die Aktie um ein Drittel gefallen sei. Damit seien jahrelange Fortschritte beim Wiederaufbau des Anlegervertrauens zunichtegemacht, die Kapitalkosten des Unternehmens erhöht und es anfällig für eine opportunistische Übernahme gemacht worden.

"Alle Aktionäre müssen einen Governance-Abschlag hinnehmen; eine strategische Überprüfung würde ihnen stattdessen die Aussicht auf eine Kontrollprämie bieten, wenn diese zu einem Verkauf des Unternehmens führen würde", heißt es in dem Brief.

Flatex setzt im Vorstand seit rund zwei Monaten auf eine Doppelspitze. Mitte September hatten außerdem gleich zwei Aufsichtsratsmitglieder wegen unterschiedlicher Auffassungen zu strategischen Unternehmensfragen ihre Posten niedergelegt. Dazu zählte auch der Chefaufseher Hans-Hermann Lotter, der gerade einmal gut ein Jahr im Amt war./lew/tav/zb