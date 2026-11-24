Frankfurt, 24. Nov (Reuters) - Nach ⁠dem furiosen Wochenauftakt kehrt bei Anlegern in Europa wieder Ernüchterung ein. Dax und EuroStoxx50 gaben am Dienstag jeweils knapp ein Prozent auf bis zu 25.113 und 6025 Punkte nach. Auch an der Wall Street zeichnete sich ein schwächerer Handelsstart ab. Die überraschende Rückkehr des wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang hatte am Montag den Dax um 2,2 Prozent steigen lassen. An der Wall Street war der Nasdaq um rund 6,5 Prozent nach oben geklettert, nachdem der technologielastige Index am Freitag mehr als fünf Prozent abgerutscht war.

"An der Börse liegen die ‌größten Verlust- und Gewinntage oft dicht beieinander und die letzten beiden Handelstage sind ein Paradebeispiel dafür", kommentierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. "Eine Antwort darauf, ob sich die KI-Milliarden lohnen, hat der Markt damit nicht bekommen." Dass Huang trotz des Verdachts schwerwiegender Compliance-Verstöße so rasch an die Spitze von Nvidia zurückkehren konnte, hat er nach ⁠Ansicht der DZ Bank seiner ⁠Bedeutung für das amerikanische KI-Ökosystem zu verdanken. Huang habe Nvidia als "Spinne im KI-Netz" positioniert durch Beteiligungen an wichtigen Unternehmen und Geschäftsbeziehungen wie etwa Kreditgarantien für Kunden, die sich wiederum verpflichteten, Nvidia-Chips zu kaufen.

"Heute folgt die eigentliche Bewährungsprobe", konstatierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Es muss sich zeigen, ob die Rückkehr Huangs lediglich ein kurzfristiges Strohfeuer entfacht hat oder tatsächlich einen nachhaltigen Stimmungswechsel im Technologiesektor einleiten kann." Verhalten reagierten auf die Wiedereinsetzung von Huang als Nvidia-CEO auch die Anleger in China. Börsianer rechneten damit, dass seine Brückenfunktion zwischen China und den USA an Bedeutung verloren habe. Die politische Kontroverse um seine Wiedereinsetzung könnte die genaue Prüfung des China-Engagements von Nvidia sogar noch verstärken, sagte ‌Charu Chanana, Anlagestratege bei Saxo in Singapur. US-Präsident Donald Trump will Chinas Zugang zu hochentwickelten US-Chips einschränken.

ÖLPREISE ‌GEBEN WEITER NACH

Den Kater an den Börsen konnten auch positive Impulse nicht lindern. So gaben die Ölpreise weiter nach und notierten nahe von Drei-Monats-Tiefs. Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um bis zu 1,4 Prozent auf 88,10 und 79,07 Dollar je Barrel. Hinweise auf ein steigendes Angebot und einen möglichen Marktüberschuss drückten die Preise. Die Angebotslage bleibe trotz der anhaltenden Schließung der Straße ⁠von Hormus entspannt, sagte Suvro Sarkar von der DBS Bank. "Allerdings kann das Risiko eines erneuten Preisanstiegs nicht ausgeschlossen werden, da sich in den Gesprächen zwischen den USA und dem ‌Iran nichts getan hat und beide Seiten jederzeit die Entschlossenheit der jeweils anderen Seite bei ⁠der Blockade der Straße testen könnten."

Auch auf Konjunkturseite hellten sich die Aussichten weiter auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober und legte damit das siebte Mal in Serie zu. "Das Wehklagen über den vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In vielen Branchen herrsche wieder Aufbruchsstimmung. "Dabei spielt der globale KI-Boom eine entscheidende Rolle." Am Vortag hatte der ‌Einkaufsmanager-Index für Deutschland überraschend stark zugelegt.

SANOFI PUNKTET MIT INSMED-DEAL

Bei den Einzelwerten sorgte Sanofi mit der ⁠Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed für 41 Milliarden Dollar für Aufsehen. Die Titel ⁠des französischen Pharmakonzerns stiegen in Paris um rund sechs Prozent auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die Titel von Insmed zogen vorbörslich gut 14 Prozent an. Sanofi bietet 175 Dollar je Aktie und damit rund 17,5 Prozent mehr als den letzten Schlusskurs. Finanziert werden soll der Kauf mit Barmitteln und Schulden. Die Übernahme sei eine hervorragende Ergänzung für Sanofi, sagte Berenberg-Analystin Luisa Hector. Jefferies zufolge dürfte der Deal bis Ende 2028 zum Gewinn beitragen und bis 2031 zweistellige Zuwächse bringen.

Sanofi-Chefin Belen Garijo will den Konzern breiter aufstellen, bevor beim Asthma-Medikament Dupixent Anfang der 2030er-Jahre der Patentschutz ausläuft. Insmeds Portfolio könne bis Ende des nächsten Jahrzehnts Spitzenumsätze von mehr als zehn Milliarden Dollar erreichen, erklärte Garijo.

Von Übenahmefantasien profitierte auch FlatexDegiro. Die Titel des Frankfurter Online-Brokers legten rund sieben Prozent zu und waren damit stärkster Wert im MDax. Treiber war einem Händler zufolge der aktivistische Investor PrimeStone, der das Management in einem Brief aufgefordert habe, einen Verkauf des Unternehmens zu prüfen und dabei einen Übernahmepreis von mehr ⁠als 40 Euro je Aktie als angemessen ansehe. Dagegen stürzten die Aktien von Aixtron um bis zu zehn Prozent ab. UBS stufte die Titel des Chipanlagenbauers auf "Sell" von zuvor "Neutral" zurück und stutzten das Kursziel auf 24 von zuvor 50 Euro.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)